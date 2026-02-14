«ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» ترسم تفاصيل المشهد قبل الأخير

أبوظبي (الاتحاد)

دخلت «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» يومها قبل الأخير، حيث أقيمت المنافسات في 23 رياضة عبر 16 موقعاً مختلفاً، في واحدة من الفرص الأخيرة أمام الرياضيين للتنافس قبل إسدال الستار على الألعاب، مع اقتراب البرنامج الرياضي من ختامه، الذي يعكس تنوع الرياضات والعمق الثقافي اللذين ميّزا الألعاب منذ انطلاقتها.

وكان من أبرز محطات، أمس، انطلاق سباقات الهجن في الوثبة، إحدى أعرق الرياضات التراثية في دولة الإمارات والذي يعد رمزاً أصيلاً من رموز الهوية الوطنية. وجمعت الفعالية المشاركين والجماهير لمتابعة ممارسة متجذّرة في الثقافة الإماراتية، بما يعكس التزام الألعاب بالاحتفاء بالرياضة الدولية والتراث المحلي على حد سواء. كما تواصلت منافسات الصقارة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مسلّطة الضوء على الإرث الثقافي الغني للدولة، ومتيحة للزوار فرصة فريدة للتعرّف إلى واحدة من أقدم تقاليدها الرياضية.

وظل التفاعل المجتمعي عنصراً محورياً في تجربة الألعاب، حيث زار وفد من دائرة تنمية المجتمع مركز أبوظبي الوطني للمعارض - «أدنيك»، واطلع على المنافسات واستكشف المساحات المجتمعية، قبل أن يواصل زيارته إلى مدينة زايد الرياضية، حيث تفاعل مع الرياضيين، وشارك في مباراة كرة قدم ودية. كما أضفى أسطورة كرة القدم الإماراتية إسماعيل مطر مزيداً من التميّز على اليوم، حيث تواصل مع الجماهير والمشاركين وألهم الرياضيين في مدينة زايد الرياضية.

ومع بدء اختتام المنافسات في مختلف المواقع، تصاعدت التطلعات نحو الحفل الختامي المقرر إقامته اليوم في الحديريات، والذي سيعلن اختتام «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» بشكل رسمي.