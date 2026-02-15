الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة» يُتوجان بلقبي بطولة الشارقة للجودو

ناصر التميمي محمد جاسم مع الفائزين في ختام بطولة الشارقة (من المصدر)
15 فبراير 2026 11:00

 
الشارقة (الاتحاد)

تُوّج فريقا كلباء لرياضة المرأة، وأشبال الفجيرة للفنون القتالية للجودو بلقبي بطولة الشارقة المفتوحة للجودو لفئة الأشبال (الذكور والإناث)، التي نظّمها اتحاد اللعبة أمس في نادي الشارقة الرياضي (منطقة الحزانة)، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الرياضي، بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة من 16 جنسية.
جاء تتويج فريق كلباء لرياضة المرأة بلقب فئة الإناث برصيد 11 ميدالية ملونة، منها 3 ذهبيات، و4 فضيات و4 برونزيات، وفي المركز الثاني حلّ فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية للجودو برصيد 11 ميدالية، منها 3 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات، وجاء ثالثاً فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برصيد 6 ميداليات، منها واحده ذهبية و3 فضيات وبرونزيتان. 
أما في فئة الأشبال، فقد أحرز المركز الأول فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية للجودو برصيد 15 ميدالية ملونة، منها 6 ذهبيات و4 فضيات و5 ميداليات برونزية، وفي المركز الثاني جاء فريق أكاديمية داغستان برصيد 7 ميداليات، منها 3 ذهبيات و4 برونزيات، وفي المركز الثالث حلّ فريق أشبال الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برصيد 9 ميداليات، منها ذهبية واحدة و3 فضيات و5 ميداليات برونزية.
وفي ختام البطولة قام الدكتور ناصر التميمي، نائب رئيس الاتحاد، يرافقه محمد جاسم، الأمين العام، وعيسى بن هويدن، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية للجودو، بتتويج الفرق الفائزة الأوائل والمراكز الثلاثة من كل وزن لفئتي الأشبال والإناث.

