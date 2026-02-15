محمد صلاح يخطف الأضواء في «ليلة برايتون»

ليفربول (د ب أ)

سجّل النجم المصري محمد صلاح هدفاً وصنع آخر، ليقود فريقه ليفربول للفوز على برايتون بنتيجة 3/ صفر، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء السبت.

أنهى ليفربول الشوط الأول متقدماً بهدف سجّله كورتيس جونز في الدقيقة 42 من المباراة التي أقيمت على ملعب «آنفيلد». وقبلها تدخّل الحكم باحتساب تسلل ضد الهولندي كودي جاكبو، مهاجم ليفربول، ليحرمه من فرحة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 35 بعد ركلة حرة نفّذها زميله المجري دومينيك سوبوسلاي. وفي الشوط الثاني، خطف صلاح الأضواء من الجميع بصناعته الهدف الثاني الذي سجله سوبوسلاي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 56، وبعدها سجّل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 68 بركلة جزاء سدّدها بقوة في المقص الأيسر لجاستون ستيل حارس مرمى برايتون.

وذكرت شبكة «أوبتا» أن صلاح سجل هدفاً وصنع آخر في 15 مباراة لليفربول في جميع المسابقات خلال الموسمين الحالي والماضي، متفوقاً على أقرب منافسيه بوكايو ساكا نجم أرسنال وإرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، اللذين كررا هذا الإنجاز في 6 مباريات.

ولحق ليفربول بركب الأندية المتأهلة لدور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق السبت، وهي ويستهام يونايتد ومانشستر سيتي ومانسفيلد تاون وساوثهامبتون ونوريتش سيتي ونيوكاسل يونايتد. كما تأهل فريقا تشيلسي وريكسهام بالفوز على هال سيتي وإبسويتش تاون على التوالي، مساء الجمعة.