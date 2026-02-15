جيهي يقدم أوراق اعتماده في سيتي



لندن (رويترز)

تغلّب مانشستر سيتي على سالفورد سيتي، المنافس في الدرجة الرابعة، 2-صفر ليتأهل للدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمشاركة مارك جيهي، الذي انضم للفريق الشهر الماضي، كبديل ليسجل أول أهدافه مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي ​الممتاز.

سيطر سيتي على معظم الشوط الأول، لكن سالفورد كاد يدرك التعادل في الدقائق الأخيرة، ‌لكن جيمس ترافورد حارس سيتي أنقذ مرماه ببراعة من تسديدة بن وودبورن، التي كانت في طريقها للزاوية العليا للمرمى.

وقال ترافورد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «كان علينا أن نبذل جهداً كبيراً حقاً. لعبوا ودافعوا بشكل جيد للغاية وكانت ​لديهم ثقة نمت خلال المباراة. حققنا الفوز في النهاية».

وكان جيهي في كريستال بالاس الشهر الماضي، عندما خرج ‌حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي من البطولة على يد ​ماكلسفيلد، أحد فرق الهواة، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، لكن القواعد الجديدة سمحت له بالمشاركة في الكأس واللعب مع سيتي.