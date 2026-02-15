الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جيهي يقدم أوراق اعتماده في سيتي

جيهي يقدم أوراق اعتماده في سيتي
15 فبراير 2026 10:30

 
لندن (رويترز)
تغلّب مانشستر سيتي على سالفورد سيتي، المنافس في الدرجة الرابعة، 2-صفر ليتأهل للدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمشاركة مارك جيهي، الذي انضم للفريق الشهر الماضي، كبديل ليسجل أول أهدافه مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي ​الممتاز.
سيطر سيتي على معظم الشوط الأول، لكن سالفورد كاد يدرك التعادل في الدقائق الأخيرة، ‌لكن جيمس ترافورد حارس سيتي أنقذ مرماه ببراعة من تسديدة بن وودبورن، التي كانت في طريقها للزاوية العليا للمرمى.
وقال ترافورد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «كان علينا أن نبذل جهداً كبيراً حقاً. لعبوا ودافعوا بشكل جيد للغاية وكانت ​لديهم ثقة نمت خلال المباراة. حققنا الفوز في النهاية».
وكان جيهي في كريستال بالاس الشهر الماضي، عندما خرج ‌حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي من البطولة على يد ​ماكلسفيلد، أحد فرق الهواة، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، لكن القواعد الجديدة سمحت له بالمشاركة في الكأس واللعب مع سيتي.

أخبار ذات صلة
إطلاق مشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز باي أوهانا» في أبوظبي بقيمة 15 مليار درهم
«مانشستر».. المدينة التي تحوّلت إلى «عُقدة» أرسنال منذ 30 عاماً
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
السيتي
كأس الاتحاد الإنجليزي
آخر الأخبار
عناصر من الشرطة النمساوية
الترفيه
اتهام رجل حاول مهاجمة حفل تيلور سويفت في 2024
اليوم 20:03
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
اليوم 19:51
وزير الخارجية الأميركي وفيكتور أوربان خلال المؤتمر الصحفي المشترك في بودابست (وكالات)
الأخبار العالمية
روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»
اليوم 19:48
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
اليوم 19:48
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
علوم الدار
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©