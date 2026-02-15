منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية



أبوظبي (وام)

تواصلت، مساء أمس، فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية - «تايتل شو»، وسط تألُّق لافت لخيول الإمارات وحضور رسمي وجماهيري واسع، يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها البطولة على خريطة مسابقات جمال الخيل العربية عالمياً، ويرسّخ ريادتها كمنصّةٍ مميّزة لاستقطاب نخبة المرابط والملاك من دول العالم.

وتُقام البطولة على مدار ثلاثة أيام، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وتنظّمها جمعية الإمارات للخيول العربية وفقاً للوائح وقوانين المنظمة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية «الإيكاهو»، وتُقارب القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 4 ملايين يورو.

حضر منافسات اليوم الثاني وشارك في تتويج الفائزين كلٌّ من الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومحمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ«ميرال»، ومحمد أحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والدكتورة لمياء أحمد حمدان الزعابي، من الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، إلى جانب عدد من المهتمين بالخيل العربية من دول العالم.

واستهلت «إي إس سلمى» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، منافسات اليوم الثاني بتصدرها القسم «ج» لشوط الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق، بعدما سجلت 92.50 نقطة، فيما حلّت في المركز الثاني «ع ج اساي» لمحمد شيخ سليمان، برصيد 92.30 نقطة، وجاءت «الأريام الظنة» للشيخ ياس بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، ثالثة محققةً 91.60 نقطة.

وفي القسم «د» آخر أشواط الأفراس، حصدت «استونيا» ليوسف أحمد آل علي، الصدارة، مسجلةً 92.60 نقطة، تلتها في المركز الثاني «ع ج تريم» لمربط عجمان، بـ92.30 نقطة، فيما جاءت «ع ج سجوى» لمربط هنايا، ثالثة برصيد 92.29 نقطة، في منافسة اتسمت بالقوة وتقارب النتائج.

وفي شوط الأمهار عمر سنة القسم «أ»، أحرز «رنان البداير» لفلاح عادل، المركز الأول بـ91.10 نقطة، وجاء في المركز الثاني «ع ج هاجس» لمربط عجمان، محققاً 90.85 نقطة، فيما حلّ «ليث الدار» لمحمد الجوعان الشامسي، ثالثاً بـ90.25 نقطة.

واقتنص «جمران الهواجر» لغانم الهاجري، صدارة القسم «ب» للأمهار عمر سنة، مسجلاً 91.40 نقطة، فيما جاء «الأريام سكر» لإسطبلات الأريام، في المركز الثاني بـ91.05 نقطة، وحل «كبريت الشقب» لمربط الشقب، ثالثاً بـ90.90 نقطة.

وفي القسم «ب» لشوط الأمهار عمر سنتين، تصدر«رماح البداير» لسليمان العجمي، الترتيب بـ91.25 نقطة، تلاه «أمير الباهية» لسلطان محمد الشامسي، في المركز الثاني بـ90.95 نقطة، فيما جاء «سراب بي إتش إم» لمربط بن هميلة، ثالثاً برصيد 90.85 نقطة.

أما في شوط الأمهار عمر 3 سنوات «أ»، فأحرز «مشيك آل زوبي» لبرنارد فان دي بوتي، المركز الأول، مسجّلاً 91.55 نقطة، وجاء في المركز الثاني «سانتوريني أو» لعبد الله مبارك الدوسري، بـ91.10 نقطة، فيما حل «الأريام ربان» لمطر المنصوري، ثالثاً برصيد 90.75 نقطة.

واختُتمت منافسات اليوم الثاني بالشوط الختامي للأمهار عمر 3 سنوات «ب»، حيث حصد «رشيق البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، الصدارة محققاً 91.90 نقطة، وجاء «إي إس نوران» لحماد سيف الزعابي، في المركز الثاني بـ91.05 نقطة، فيما حلّ «كرمان الباهية» لسلطان سيف المنصوري، ثالثاً برصيد 90.65 نقطة.