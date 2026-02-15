الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»



دبي (الاتحاد)

جاء ختام كأس دبي الذهبية للبولو 2026 رائعاً ومبهراً وتحوّل إلى مهرجان رياضي وفني، بحضور جماهيري كبير وغير مسبوق شارك في رسم لوحة الختام، بل وعزف لحن النجاح، وجمع مسك الختام فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق «ذئاب دبي ثيرا» بقيادة حبتور الحبتور.

حظي المهرجان بحضور جماهيري فاق خمسة آلاف، وشهد النهائي محمد الحبتور، رئيس اتحاد البولو، وسعيد بن دري، نائب الرئيس، ومحمد الحريز، الأمين العام، ومحمد الرقباني ومهرة فلكناز، أعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد محمد الحبتور بالمستوى الرائع الذي قدّمته الفرق الستة المشاركة في هذا العام بصفة عامة، وبمستوى أداء فريقي الإمارات وذئاب دبي ثيرا، الذي استمتعت به الجماهير، ووجّه الحبتور التهنئة إلى فريق الذئاب «البطل» والإمارات «الوصيف»، متمنياً حظاً أوفر للفرق الأخرى في البطولات المقبلة، ومشيداً بالحضور المتميز لمحبّي وعشاق اللعبة.

وأثني رئيس الاتحاد على جهود القائمين على اللعبة والمهرجان الختامي للكأس الذهبية، والتي جسّدت التطور الذي تشهده رياضة البولو بالإمارات، والتي أثمرت هذه النجاحات.

تضمّن اليوم الختامي مباراتين، الأولى جمعت بين فريق الحبتور وفريق غنتوت، وانتهت بفوز فريق الحبتور بكأس الترضية بنتيجة 10 أهداف، مقابل 7 أهداف، بعد مباراة قوية نجح فريق الحبتور فيها بالتقدم طوال المباراة.

أما مباراة النهائي، فقد جمعت بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق ذئاب دبي ثيرا بقيادة حبتور الحبتور، وجاءت مثيرة وتفوّق الفريقان على نفسيهما بأداء مقنع وممتع طوال الأشواط الثلاثة الأولى، ولم تُحسم حتى بعد أن تقدم الذئاب بفارق أربعة أهداف في الشوط الرابع وبنتيجة 9 مقابل 5 أهداف، وتواصل التنافس لتنتهى المباراة بنتيجة 11 مقابل 8 أهداف لفريق الحبتور، ليسدل الستار على النسخة الناجحة من كأس دبي الذهبية الـ 17.

وعقب الختام قدّم سعيد بن دراي، نائب رئيس اتحاد البولو، الجوائز للفرق البطل والوصيف، كما حصل فيليكس إيسان على لقب أفضل لاعب، بينما نال حصانه «أونلي كارافينا»، الذي كان يمتطيه «إيسان» أيضاً، جائزة أفضل حصان، أما جائزة أفضل حصان أرجنتيني فكانت من نصيب «أوبن سنوماس»، الذي كان يمتطيه سانتياغو لابورد.

وضمّ التشكيل الذهبي كلاً من حبتور الحبتور (1)، سيزار كريسبو (6)، فيليكس ايسين (7)، سانتياغو لابورد (6)، أما التشكيل الفضي فقد ضمّ كلاً من سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم (0)، سلفادور جوريتش (5)، لوكاس مونتيفردي جونيور (9)، روزيندو توريحيتار (6).



