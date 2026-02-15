تألق جونسون وليلارد ونيكس في مهرجان كل النجوم لدوري السلة الأميركي

لوس أنجلوس (أ ب)

تُوج كيشاد جونسون، لاعب ميامي هيت، بلقب مسابقة الرميات الساحقة (سلام دانك) على هامش مباراة كل نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد تفوّقه على كارتر براينت في الجولة النهائية.

وقدّم جونسون أداء استثنائياً أنهاه برمية ساحقة بيد واحدة بعد القفز من خط الرمية الحرة. ورغم حصول كارتر براينت على الدرجة الكاملة من جميع الحكام في محاولته الأولى بالنهائي، لكنه عانى في المحاولة الثانية وأخفق في التسجيل مرتين، قبل أن يكتفي برمية بسيطة لم تكن كافية لخطف اللقب.

وأثبت داميان ليلارد أنه مازال مَلِك الرميات الثلاثية، رغم غيابه عن الملاعب هذا الموسم بسبب الإصابة. نجح ليلارد في الفوز بلقبه الثالث ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم لاري بيرد وكريج هودجز، حيث سجّل 30 نقطة في الجولة النهائية، متفوقاً على ديفين بوكر الذي سجّل 27 نقطة.

أما في مسابقة نجوم التسديد، التي عادت للمرة الأولى منذ عام 2015، فقد تُوج فريق نيكس باللقب. وضم فريق نيكس كلاً من كارل أنتوني تاونز وألان هيوستن وجالين برونسون، وتمكنوا من حصد 47 نقطة ليتفوقوا في الثواني الأخيرة على فريق كاميرون الذي سجّل 38 نقطة بقيادة كون كنيبل وجالين جونسون وكوري ماجيتي.

اعتمد نظام المسابقة على تسجيل النقاط من 7 مواقع مختلفة في الملعب خلال 70 ثانية، وشهدت الفعالية حضور كوكبة من المشاهير مثل سبايك لي وماجيك جونسون، بالإضافة إلى عرض غنائي قدّمه لوداكريس أشعل حماس الجماهير في صالة إنتويت دوم بمدينة لوس أنجلوس.