الفجيرة.. محطة الشرق الأوسط الوحيدة في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه



أبوظبي (الاتحاد)

تواصل إمارة الفجيرة احتضان إحدى أبرز جولات الدوري العالمي لشباب الكاراتيه لعام 2026، والتي تمثّل المحطة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي للكاراتيه، بمشاركة واسعة لنخبة لاعبي العالم ضمن الفئات العمرية تحت 18 عاماً.

وشهدت منافسات اليوم الثالث في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة حضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو سبينوس، واللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

أشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي بالمستوى الفني والتنظيمي المتميز للبطولة، مؤكداً أن الاحترافية العالية في التنظيم أسهمت في نجاح الحدث وإبراز مكانة الدولة في استضافة البطولات الرياضية العالمية.

من جانبه، ثمّن ناصر عبدالرزاق الرزوقي جهود اللجان المنظمة، مشيراً إلى أن الاجتماعات المستمرة والتنسيق بين فرق العمل كان لهما دور محوري في نجاح الفعاليات وتعزيز المشاركة المجتمعية، مؤكداً أهمية البطولة في دعم رياضة الكاراتيه وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.

وأشار راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، إلى أن إمارة الفجيرة تواصل تسخير كافة الإمكانيات لضمان نجاح البطولة، مشيراً إلى أن النُّسخ السابقة رسّخت سمعة الإمارات كوجهة مفضّلة لاستضافة البطولات، بفضل جودة التنظيم والخدمات المقدمة.

وقال العميد مروان سنكل، نائب رئيس الاتحاد: «نسخة «الفجيرة 2026»، تمثّل محطة رئيسية ضمن روزنامة الدوري العالمي للفئات العمرية، موضحاً أن مستوى المنافسة فيها لا يقلُّ قوة عن بطولة العالم للشباب، مع توقعات بمنافسات قوية ومفاجآت رياضية في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة».

وأشار د.عبدالله البادي، الأمين العام المساعد للاتحاد، المنسق العام للبطولة، إلى أن نسخة الفجيرة ستحقق أرقاماً قياسية، سواءً على مستوى المشاركة أو الحضور الجماهيري، أو المستوى الفني للمنافسات.

كما أشار محمد حربوك الشحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى أن البطولة تحظى بزخم إعلامي ومجتمعي كبير، مشيراً إلى أن الاهتمام الذي تشهده نسخة الفجيرة يعكس مكانة الإمارة ودورها في دعم الرياضات القتالية.

وقال إبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، عضو لجنة تنظيم المسابقات الآسيوية، إن النجاح الذي تحققه البطولة يأتي نتيجة الدعم الكبير والمتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية والاتحاد الدولي، وسط إشادات دولية واسعة بالمستوى التنظيمي المتميز للحدث.

وعبّرت مريم الشامسي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسة لجنة المرأة، عن سعادتها ببرونزية حبيبة ياسر، لاعبة المنتخب الوطني، في منافسات الكوميتيه (آنسات تحت 48 كجم)، وعبر هذا الإنجاز تطوّر مستوى الكاراتيه الإماراتي،.

وأشاد أحمد سالم باصليب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، بالجهود المبذولة من فرق العمل بالبطولة، وخاصة لجنة التنظيم ومجموعة الشباب بها، التي بذلت جهوداً مكثفة هي جديرة بالإشادة.