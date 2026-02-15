شباب الأهلي على أعتاب ثُمن نهائي «نخبة آسيا» أمام الأهلي السعودي



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

يخوض شباب الأهلي مواجهة الحسم عندما يحل ضيفاً على الأهلي السعودي، حامل اللقب، في الثامنة مساء غدٍ الاثنين على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويمتلك «الفرسان» مصيرهم بأيديهم، إذ يكفيهم التعادل لضمان العبور رسمياً إلى دور الـ16، في ظل احتلالهم المركز السادس برصيد 11 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب مطارديهم الدحيل والسد والشارقة، الذين يملكون 8 نقاط لكل منهم، ويأمل شباب الأهلي تفادي أي حسابات معقّدة، بحصد نقطة على الأقل تؤكد تأهله بين أفضل ثمانية أندية في منطقة الغرب.

ويدخل شباب الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد تعادله السلبي في الجولة الماضية أمام الهلال السعودي، في مباراة أوقف خلالها سلسلة انتصارات المتصدر، كما يواصل الفريق ثباته محلياً في سباق الدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين، ما يمنحه دفعة إضافية قبل موقعة جدة.

في المقابل، يسعى الأهلي السعودي إلى إنهاء مرحلة الدوري في المركز الثاني، بعدما ضمن تأهله رسمياً، ورغم بعض التراجع الهجومي في مبارياته القارية الأخيرة، حيث عجز عن التسجيل في مباراتين من آخر ثلاث مواجهات، فإن الفريق يدخل اللقاء بثقة كبيرة، مستنداً إلى سجلِّه الإيجابي أمام شباب الأهلي، إذ لم يخسر في خمس مواجهات سابقة بينهما في البطولة (فاز مرتين وتعادل ثلاث مرات). كما تعزّزت معنوياته بفوزه الكبير 5-2 على الشباب في الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال ترتيب أندية الغرب برصيد 19 نقطة، يليه الأهلي وتراكتور والوحدة بـ14 نقطة لكل منهم، ثم الاتحاد بـ12 نقطة، فشباب الأهلي بـ11 نقطة، فيما تتواصل المنافسة على المقاعد المتبقية حتى صافرة الجولة الأخيرة.

وتُستكمل مباريات الجولة مساء الاثنين بمواجهات الشارقة مع ناساف، والشرطة مع الدحيل، والهلال مع الوحدة، على أن تُختتم الثلاثاء بلقائي الغرافة مع تراكتور، والسد مع الاتحاد، ويتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية من كل منطقة، على أن تُقام مباريات هذا الدور في مارس 2026، فيما تستضيف السعودية الأدوار النهائية بنظام التجمع خلال أبريل.