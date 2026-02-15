قفزة تاريخية..«شطرنج الإمارات» رابع العالم في مؤشر المساواة



الشارقة (الاتحاد)

حقق اتحاد الإمارات للشطرنج إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين (GECI) لعام 2026، الصادر عن الاتحاد الدولي للشطرنج، بعدما قفز 73 مركزاً دفعة واحدة ليحتل المركز الرابع عالمياً، مقارنة بالمركز 77 في نسخة 2023.

وسجلت الإمارات 82.97 نقطة، بزيادة بلغت 30.79 نقطة، في أكبر تحسن تصنيفي بتاريخ المؤشر، بما يعكس نقلة نوعية في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في اللعبة على المستويين المحلي والدولي.

وجاء هذا التقدم نتيجة ارتفاع نسبة مشاركة الفتيات في وفود بطولات المراحل السنية من 12.5% إلى 43.75% خلال ثلاث سنوات فقط، في مؤشر واضح على نجاح الاستراتيجيات الوطنية الداعمة للمساواة بين الجنسين، والبرامج الفنية التي تبنّاها الاتحاد لتوسيع قاعدة المشاركة النسائية.

وانطلاقاً من الاستراتيجية المعتمدة، وبالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الرياضية والتعليمية، ركّز الاتحاد على نشر اللعبة في المدارس، وتنظيم بطولات مدرسية منتظمة لاكتشاف المواهب الواعدة من الفتيات في المراحل المبكرة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتأهيلي عبر برامج تدريبية متخصصة، وتوفير مدربين معتمدين، وبناء مسارات تطوير واضحة تضمن الاستمرارية والاستدامة.

كما لعبت الأندية دوراً محورياً في هذا الإنجاز، من خلال تشكيل فرق عمل متكاملة، وتوفير الكوادر التدريبية والإدارية، وتهيئة بيئة تنافسية داعمة للفتيات، بما أسهم في رفع نسبة المشاركة وتعزيز المستوى الفني للمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية.

وأشادت دانا ريزنيتشه، نائبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للشطرنج، عضو لجنة المرأة، بالإنجاز الإماراتي، مؤكدة أن ما تحقق يمثّل قصة نجاح ملهمة على مستوى الاتحادات الوطنية، ويستحق التوثيق ضمن التقرير الرسمي للمؤشر لعام 2026، كما أعلنت لجنة المرأة نيّتها تخصيص مساحة موسعة لتجربة اتحاد الإمارات، تتضمن مقابلة خاصة حول السياسات والبرامج التي أسهمت في هذا التحول النوعي، إضافة إلى عرض صور وأنشطة تعكس تطور مشاركة السيدات والفتيات في الدولة.

من جانبه، أكد الدكتور سيف النعيمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج والمفوض حالياً برئاسة الاتحاد، أن هذا الإنجاز يمثّل محطة مفصلية في مسيرة الشطرنج الإماراتي، مشيراً إلى أن النتائج جاءت ثمرة رؤية وطنية واضحة تتبناها الدولة في مجال المساواة بين الجنسين، ترجمتها استراتيجية الاتحاد إلى مبادرات عملية وشراكات فاعلة على أرض الواقع.

وأضاف: القفزة الكبيرة في التصنيف تؤكد أن الشطرنج الإماراتي بات يحجز لنفسه مكانة عالمية، ليس فقط من خلال النتائج التنافسية، بل عبر بناء منظومة مؤسسية متكاملة ترتكز على القاعدة السنية، والاستدامة، وصناعة الأبطال من الجنسين.

وثمّن النعيمي قرار الاتحاد الدولي بتسليط الضوء على تجربة الإمارات ضمن تقرير 2026، معتبراً ذلك اعترافاً دولياً بجهود الدولة والاتحاد والدعم الذي تحظى به الرياضة الإماراتية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بنفس العزيمة للحفاظ على هذا الموقع المتقدم وتعزيز الحضور العالمي، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للشطرنج، ونموذجاً يُحتذى به في تحقيق التوازن والمساواة داخل اللعبة.