أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلوت يُثني على عودة صلاح للتسجيل وتميزه في الأدوار الدفاعية

صلاح
15 فبراير 2026 15:03

 

لندن (د ب أ)
أشاد أرني سلوت، مدرب ليفربول، بالمساهمة الشاملة التي قدّمها قائد منتخب محمد صلاح خلال فوز فريقه على برايتون بثلاثة أهداف دون رد، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، مساء السبت.
وقدّم صلاح تمريرة حاسمة بلمسة جمالية رائعة لزميله دومينيك سوبوسلاي الذي سجّل الهدف الثاني، قبل أن ينجح النجم المصري بنفسه في الحصول على ركلة جزاء وتسجيلها بنجاح، ليؤمّن النتيجة تماماً في ملعب آنفيلد، بعد أن افتتح كورتيس جونز التسجيل، محرزاً هدفه الأول منذ 58 مباراة.
وقال سلوت بعد المباراة إن وجود صلاح في قائمة المسجلين مجدداً أمر رائع للغاية، لكن الأكثر إثارة للإعجاب هو مساعدته الكبيرة للفريق في الجوانب الدفاعية، مشيراً إلى أن هذا المردود الدفاعي يمثّل جانباً إيجابياً للغاية يتجاوز مجرد تسجيل الأهداف المتوقع منه دائماً.
ويأتي تألق محمد صلاح في توقيت مهم، حيث يُعد هدفه في شباك برايتون هو الثاني له فقط مع النادي منذ الأول من نوفمبر في موسم وصف بأنه «أقل من المتوقع» للنجم المصري البالغ من العمر 33 عاماً.
ورغم التكهنات التي أحاطت بمستقبله قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية وما تردد عن وجود خلافات مع سلوت بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء في عدة مناسبات، ظهر صلاح متأقلماً تماماً مع دوره الجديد والمختلف داخل تشكيلة المدرب الهولندي منذ عودته من البطولة القارية.
وعقب المباراة، كال صلاح المديح لزميله وصديقه المقرب سوبوسلاي، واصفاً إياه بأنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم حالياً، وهو الرأي الذي أيّده سلوت تماماً مؤكداً أن قائد منتخب المجر يمثّل نموذجاً مثالياً لسياسة النادي في التعاقد مع المواهب الشابة وتطويرها لتصبح من النخبة.

