بيرو.. «بصمة إيجابية» في أول 73 دقيقة مع فريق عجمان



علي معالي (أبوظبي)

أثبت جيليرمي بيرو أنه صفقة شتوية ناجحة في صفوف عجمان خلال أول 73 دقيقة شارك خلالها في مباراة فريقه أمام خورفكان، ضمن الجولة الـ 16 من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد انتقاله على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من الشارقة.

وقدّم بيرو مباراة مميزة للغاية، حيث كان أحد أهم المفاتيح في الفوز العريض الذي حققه البرتقالي 5-2، وارتقى «البركان» إلى المركز السابع برصيد 20 نقطة، وبعد أن اطمأن جوران مدرب عجمان بأن المباراة أصبحت في حوزة فريقه سحب بيرو وأشرك بدلاً عنه فيكتور هنريكي.

وقبل أن يغادر بيرو (22 عاماً) الملعب، كانت أرقامه مميزة للغاية، حيث وصلت تمريراته الدقيقة إلى نسبة 95%، بواقع 18 تمريرة صحيحة من أصل 19، وكانت دقة تمريراته في ملعب المنافس بنسبة 100% (15 من 15)، وكانت له تمريرة حاسمة جاء منها هدف من الأهداف الخمسة التي سجّلها فريقه، بالإضافة إلى ذلك كان فعلاً ومساهماً بشكل كبير في بقية أهداف عجمان.

عبر جيليرمي بيرو عن سعادته بما قدّمه في المباراة، قائلاً: «سعادتي كبيرة بما قدمه فريق من مستوى مميز ونتيجة كبيرة، والعمل الجماعي في أرض الملعب هو ما ساعدني على تقديم المستوى الذي ظهرت به، وأشكر اللاعبين على التعاون والجهاز الفني على الثقة الكبيرة والدفع بي من بداية المباراة، وما أتمناه أن تستمر الانتصارات لأنها ذات مذاق جميل».