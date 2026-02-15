تألق «إيطاليا» و«لا يطال» في سباق أبوظبي العاشر للخيول

عصام السيد (أبوظبي)

تألق كل من «إيطاليا» و«لا يطال» في حفل السباق العاشر لمضمار «أبوظبي للسباق»، أمس السبت، الذي حفل بالإثارة والتشويق في السباقات الـ 7، بمشاركة نخبة من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، فيما بلغت إجمالي قيمة الجوائز المالية 466 ألف درهم.

وفرض الجواد «إيطاليا» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة صمويل ليجري، سيطرته في الشوط الثاني لمسافة 2200 متر، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب سباق «نوبل سترين»، وقيمة جائزته 66 ألف رهم.

وكان «لا يطال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة راي داوسون، نجم الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة من شمال وجنوب الكرة الأرضية، عمر ثلاث سنوات، وعمر أربع سنوات فما فوق، على لقب سباق واحة الصحراء للمبتدئين، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.

وخطفت المهرة «كايلا دو سوليل» لبايرلي للسباقات، بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة سيلفستر دي سوزا، الأضواء في الشوط الأول لمسافة 2400 متر للخيول العربية الأصيلة، عمر 4 سنوات، تكافؤ (0-70)، على لقب «كأس الوثبة ستاليونز»، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

ومنح الجواد «الهدب» لخليفة سعيد الخيلي، وقيادة آدم البلوشي، الثنائية للمدربين هلال وطحنون العلوي، حين حصل على لقب سباق «مسار الخيل للتكافؤ»، في الشوط الثالث والرئيس لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة، عمر أربع سنوات فما فوق، تكافؤ (0-95)، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.

وفاز «سما منصور» لمنصور الشامسي، بإشراف محمد الشامسي، وقيادة أشرف طفطفي، بلقب «كأس أهل الأرض «شروط»، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة، عمر أربع سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات»، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.

وواصل الجواد «أف مرموق» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة الكساندر دا سيلفا، مسلسل انتصاراته، حين فاز بلقب سباق الميل العربي تكافؤ (0-75) في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.

وحصد سمحان لإسطبلات غرغار، بإشراف محمد مردود، وقيادة سيلفستر دي سوزا «ثنائية» لقب سباق الخيل الكلاسيكي، في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، عمر ثلاث سنوات فقط، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.