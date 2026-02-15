محمد حسن يصطاد ذهبية «الاسكيت» في «ألعاب الماسترز»



دبي (الاتحاد)

توج محمد حسن نجم منتخبنا الوطني لرماية الأطباق «الشوزن» بطلاً لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 بعد أن انفرد مغرداً بالصدارة عقب الجولات الخمس لبطولة رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»التي أقيمت بنادي العين للفروسية والرماية والجولف.

واحتل نجم منتخبنا الوطني محمد حسن الصدارة وسط مشاركة منافسين أقوياء بعد أن حقق 122 طبقاً محققاً العلامة الكاملة 25 من اأصل 25 طبقاً في الجولتين الأولى والثالثة، وحل في المركز الثاني الرامي خان مرجان أحمد برصيد 121 طبقاً، ثم نجم منتخبنا الوطني سيف بن فطيس برصيد 121 طبقاً، ثم الرامي خان دنيش رابعا برصيد 113 طبقاً، ثم الشيخ خليفة سلمان آل خليفة خامساً برصيد 113، ثم الرامي شرف العبدول غفور سادسا برصيد 112 طبقاً، ثم عبيد الخاطري سابع برصيد 106 أطباق.

وأشاد اللواء محمد سهيل النيادي رئيس اتحاد الرماية بمستوى رماة الاسكيت عامة وأداء الرامي محمد حسن «المتميز»والذي يجسد إصرار أبناء الإمارات على العودة لاعتلاء منصات التتويج وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تترجم التطور الرياضي لدولتنا الغالية.