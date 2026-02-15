الشارقة وناساف.. انتصار «الملك» ونتائج المنافسين تحدد المتأهل لـ «نخبة آسيا»



علي معالي (أبوظبي)

يخوض فريق الشارقة في الثامنة من مساء غدٍ، مباراة الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة، في واحدة من أهم المباريات، وذلك على ملعبه في الإمارة الباسمة، في مباراة ممنوع فيها الخطأ من جانب لاعبي الشارقة إذا كانوا يرغبون بالفعل في التأهل لدور الـ 16، حيث يدخل «الملك» لقاء ناساف الأوزبكي وهو يمتلك مصيره بين يديه إلى حدٍّ كبير، لكنه لا يزال بحاجة إلى نتائج محددة لضمان مقعده بين الكبار في دور الستة عشر.

وتأتي هذه الجولة الختامية بعد سلسلة من التقلبات في النتائج، جعلت المنافسة تشتعل في منطقة الغرب بين عدة أندية عربية عريقة، الشارقة الذي أظهر شخصية قوية في مبارياته الأخيرة، وعاد بنقطة غالية من قطر بعد التعادل مع الدحيل 1-1، يسعى الآن لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الهدف المنشود وتجنُّب أي حسابات معقّدة قد تطيح به خارج البطولة، وتساوي الشارقة ومنافسيه المباشرين، السد والدحيل، برصيد 9 نقاط لكل فريق، تجعل كل دقيقة من مباريات الجولة القادمة حاسمة في تحديد هوية المتأهلين.

وعندما يخوض الشارقة مباراته مع ناساف، فلا بديل أمامه للبقاء على أمل الصعود ضمن الـ 8 الكبار في منطقة غرب آسيا، وأيضاً الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه بقية المباريات الأخرى مع الفرق المتشابكة معه في رصيد النقاط، وهي الدحيل والسد، فالأول يلتقي غداً، أيضاً مع الشرطة العراقي، وهناك مباراة أخرى ينتظرها الشارقة، تجمع الاتحاد السعودي مع السد القطري يوم الثلاثاء، على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وإذا لم يستطع الشارقة تحقيق الانتصار على ناساف، فإنه سيودع البطولة من دور المجموعات، تاركاً السباق بين الدحيل والسد، وربما يدخل معهم الغرافة في السباق من أجل صعود فريق ليكتمل عدد الأندية إلى (8).

وبحسب الإجراءات المتّبعة في حال التساوي في النقاط، سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف الأعلى من جميع مباريات الدوري، ثم عدد أكبر من الأهداف المسجلة في جميع مباريات الدوري، ثم عدد أكبر من الانتصارات في جميع مباريات الدوري، ثم العقوبات في حال تساوي تصنيف ناديين مشاركين فقط ولعبا آخر مباراة لهما في الدوري ضد بعضهما البعض، ثم أقل نتيجة تُحسب وفقاً لعدد البطاقات الصفراء والحمراء المُستلمة في مباريات الدوري، وإذا كان التساوي في كل ما سبق، فسيتم اللجوء للخيار الأخير وهو سحب القرعة.