إسطبلات «أم آر أم» تحرز لقب السباق المفتوح في ختام مهرجان أبوظبي للقدرة

إسطبلات «أم آر أم» تحرز لقب السباق المفتوح في ختام مهرجان أبوظبي للقدرة
15 فبراير 2026 15:45


عصام السيد (أبوظبي)
توجت إسطبلات «أم آر أم» عبر فارسها سيف أحمد المزروعي على صهوة الفرس «بوليو ماركان» بإشراف المدرب إسماعيل محمد، بلقب ختام سباق مهرجان أبوظبي للقدرة «المفتوح» لمسافة 120 كلم، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة صباح اليوم بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، بمشاركة 254 فارساً وفارسة.
وجاء فوز البطل بعد أداء قوي ابتداء من المراكز الخلفية، ثم المركز الـ 30 في المرحلة الثالثة، قبل أن يستغل خبرته الطويلة ويحسم السباق بأسلوب احترافي، قاطعاً المسافة الكلية، بزمن قدره 4:16:19 ساعة بمعدل سرعة بلغ 28.09 كلم/ساعة.
وجاءت في المركز الثاني الفارسة كوثر زيتوني على صهوة «أندي دي كومبتيه» لإسطبلات «البوادي» بزمن 4:16:20 ساعة، وثالثاً الفارس عبد الله محمد الحمادي على صهوة «أتش سي ياسيرا» لإسطبلات «الريف العجبان» مسجلاً 4:16:24 ساعة.
توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، وعذراء العواني ممثلة الأرشيف والمكتبة الوطنية، ولارا صوايا المدير التنفيذي للرعاية والتسويق بالقرية.
وأكد مسلم العامري أن فعاليات المهرجان في ختام الموسم حققت نجاحاً كبيراً، بالمشاركة الواسعة من الفرسان والفارسات، ومستوياتهم الفنية المميزة، بما يعزز التطور المتنامي لرياضة القدرة في دولة الإمارات، والأثر الملموس في الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات العالمية.
وتوجه العامري بالتهنئة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق، وبقية الفائزين في سباق الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، وسباق السيدات، مثنياً على الجهود الملموسة لمختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة، في الارتقاء بقدرات ومهارات الفرسان والفارسات.
ونوه العامري إلى حرص القرية المستدام على تنظيم السباقات المختلفة في رياضة القدرة بأفضل الممارسات الاحترافية، ومواكبة أعلى مؤشرات الجودة الدولية، للحفاظ على المكانة العالمية للقرية، لاسيما مع تزايد الاهتمام من الفرسان والفارسات بالمشاركة في الفعاليات التنافسية المختلفة.
ويرعى السباقات في القرية: طيران الإمارات، وبريمير موتورز فورد، والمسعود لتأجير المعدات، وبنك المارية المحلي (أم بنك)، وأي إي كوين، وتشانجر دوت ايه، وإمكوين، وايفيك للمجوهرات، وأكاديمية وورلد وايد كي 9، وكاميليا للورود، وموتوبرو، وبايونيرز للضيافة والتموين إحدى شركات بن عزيز، ولابيتيت، وماري كلير اريبيا، وقناة سكاي نيوز عربية، والعين الإخبارية.

