أناتولي وستويتشكوف يتفاعلان مع «التصويب بالليزر» في «ألعاب الماسترز»



علي معالي (أبوظبي)

شارك اتحاد الخماسي الحديث بلعبة التصويب بالليزر في بطولة أبوظبي لألعاب الماسترز لتعزيز الوعي الرياضي، من خلال تقديم تجربة تفاعلية للجمهور في المساحة المجتمعية بمنطقة الحديريات في أبوظبي، ضمن جهود الاتحاد الرامية إلى نشر الوعي برياضة الخماسي الحديث والتعريف بأحد أبرز عناصرها الحديثة.

شهدت الفعالية إقبالاً واسعاً ومشاركة متميزة من مختلف فئات المجتمع، حيث استقطبت اللعبة مشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات، الذين أبدوا إعجابهم بتجربة التصويب باستخدام تقنية الليزر، لما تتميز به من دقة وأمان وسهولة في التعلم، إضافة إلى كونها تجمع بين التركيز والمهارة والتحدي في أجواء ترفيهية وتنافسية.

كما حظيت المشاركة باهتمام لافت من عدد من الشخصيات الرياضية والمشاهير، من بينهم صانع المحتوى وبطل القوة المعروف فلاديمير شموندينكو، المعروف باسم «أناتولي»، إلى جانب أسطورة كرة القدم العالمية خريستو ستويتشكوف، حيث قاما بتجربة التصويب بالليزر والتفاعل مع الجمهور، ما أضفى أجواءً حماسية وساهم في جذب المزيد من الزوار للتعرف على هذه الرياضة.

ولم تقتصر المشاركة على فئة الشباب، بل شهدت الفعالية حضوراً وتفاعلاً مميزاً من كبار المواطنين، الذين أبدوا حماساً كبيراً لتجربة اللعبة، في مشهد يعكس شمولية الرياضة وقدرتها على استقطاب جميع أفراد المجتمع دون استثناء.

عبرت الدكتور هدى المطروشي رئيس الاتحاد عن سعادتها بما تم في هذا الحدث العالمي المجتمعي الكبير قائلة: «المشاركة تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز انتشار اللعبة على مستوى الدولة، وإتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع لاكتشاف رياضة الخماسي الحديث ومكوناتها، خاصة التصويب بالليزر، الذي يُعد من الرياضات الحديثة الآمنة والمناسبة لمختلف الأعمار».

وقالت: «تعكس هذه المبادرات التزام الاتحاد بدوره المجتمعي في نشر الثقافة الرياضية، ودعم رؤية الدولة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتشجيع المشاركة الرياضية المجتمعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر نشاطاً وصحة، وما شاهدناه من تفاعل من الجميع يؤكد أنها كانت ناجحة بكل المقاييس، وتواجد نجوم كبار في الرياضة العالمية منح اللعبة الزخم الكبير، وكانت فرصة جيدة لكي يتابع جميع عشاق رياضة الخماسي كيفية التصويب الدقيق بالليزر، كونها أصبحت رياضة محببة للكثير من أبناء المجتمع».