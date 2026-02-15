الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ختام بطولة الإمارات للبوتشيا بمشاركة 35 لاعباً ولاعبة

ختام بطولة الإمارات للبوتشيا بمشاركة 35 لاعباً ولاعبة
15 فبراير 2026 16:30


عجمان (وام)
اختُتمت، أمس، منافسات بطولة الإمارات للبوتشيا لأصحاب الهمم، التي استضافها نادي عجمان لذوي الإعاقة، بمشاركة 35 لاعباً ولاعبة يمثّلون أندية أصحاب الهمم على مستوى الدولة، وسط مستويات فنية متقدمة ومنافسات اتسمت بالقوة والندية.
وفي منافسات فئة BC1 فردي، أحرز حسين الربيع من نادي العين لأصحاب الهمم الميدالية الذهبية، وجاء إيميل خان من نادي الثقة للمعاقين في المركز الثاني ونال الفضية، فيما حلّ زميله عبدالرحمن البادي ثالثاً وحصل على البرونزية.
وفي فئة BC2 فردي، تُوج خالد المراشدة من نادي خورفكان للمعاقين بالميدالية الذهبية، تلاه سالم الكعبي من نادي العين لأصحاب الهمم بالميدالية الفضية، بينما نال زميله أحمد عبدالله الشامسي الميدالية البرونزية.
وفي فئة BC3 فردي سيدات، فازت شذى إبراهيم من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بالميدالية الذهبية، وحلّت هدى الكعبي من نادي العين لأصحاب الهمم في المركز الثاني ونالت الفضية.
وفي منافسات BC3 زوجي، تُوج الثنائي بدر الشامسي وهدى الكعبي من نادي العين لأصحاب الهمم بالميدالية الذهبية، فيما جاء الثنائي شذى إبراهيم وسلطان السيابي من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم في المركز الثاني وحصلا على الفضية.
وشهدت فئة BC3 «فردي رجال» فوز بدر الشامسي من نادي العين لأصحاب الهمم بالميدالية الذهبية، تلاه زايد الشامسي من نادي دبي لأصحاب الهمم بالميدالية الفضية، فيما جاء زميله خليفة خالد ثالثاً ونال البرونزية.
شهد مراسم التتويج سعادة عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، حيث قام بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات.

أخبار ذات صلة
«دبي لأصحاب الهمم» يتصدر بطولة الإمارات لرفعات القوة بـ23 ميدالية
حضور فاعل لأصحاب الهمم في «ماسترز أبوظبي 2026»
البوتشيا
نادي عجمان لذوي الإعاقة
آخر الأخبار
عناصر من الشرطة النمساوية
الترفيه
اتهام رجل حاول مهاجمة حفل تيلور سويفت في 2024
اليوم 20:03
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
اليوم 19:51
وزير الخارجية الأميركي وفيكتور أوربان خلال المؤتمر الصحفي المشترك في بودابست (وكالات)
الأخبار العالمية
روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»
اليوم 19:48
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
اليوم 19:48
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
علوم الدار
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©