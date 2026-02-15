الحمرية يختتم معسكر «النخبة» للسباحة بتكريم المشاركين



أبوظبي (الاتحاد)

أُسدل الستار على معسكر «النخبة» للسباحة، الذي أقيم نادي الحمرية، بإشراف الدكتور محمد الدسوقي، المدرب العام للمنتخب المصري، وعبد الرحمن العربي «هريدي» صاحب الرقم القياسي الأفريقي، واختُتم المعسكر بتوزيع شهادات المشاركة على 24 سبّاحاً، بحضور حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وثامر الشامسي، مدير شؤون الألعاب الفردية بالنادي، ووليد المشحوط، عضو لجنة الموهوبين بمجلس الشارقة الرياضي.

وأثنى حميد الشامسي على الجهود المبذولة خلال المعسكر من قِبل الدكتور الدسوقي والكابتن «هريدي»، في نقل وتقاسم خبرات طويلة ومهمة مع المشاركين، مشيداً بانضباط السباحين والتزامهم، كما ثمّن الدور الفاعل لأولياء الأمور ومشاركتهم القيمة في إنجاح معسكر «النخبة».

وفي سياق متصل، وجّه الدسوقي وهريدي شكرهما لنادي الحمرية على احترافية التنظيم، مؤكدَين أنه كان معسكراً ناجحاً أسهم في تطوير مهارات السباحين، وسينعكس ذلك على مسيرتهم المستقبلية.