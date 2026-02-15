الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

البرتغالي بيريرا يتولى تدريب نوتنجهام

15 فبراير 2026 18:11

 
لندن (د ب أ)


أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي اليوم الأحد رسمياً تعيين البرتغالي فيتور بيريرا مدرباً جديداً للفريق بعقد يمتد لـ 18 شهراً، ليصبح المدير الفني الرابع للفريق خلال هذا الموسم المتذبذب.

وذكر نوتنجهام في بيان رسمي «يسعد نوتنجهام فورست تأكيد تعيين فيتور بيريرا مدرباً جديداً بعقد لمدة 18 شهراً».
تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي إنقاذ الفريق من شبح الهبوط الذي يطارده في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأوضح نوتنجهام أن المدرب البرتغالي البالغ من العمر 57 عاماً، «سيعاونه جهاز فني يضم فيليبي خورخي مونتيرو ألميدا ولويس ميجيل موريرا دا سيلفا كمدربين مساعدين، وبرونو فيليبي أراوجو دي مورا رئيساً للأداء البدني وتحليل المنافسين، وبيدرو سيماو كابيلا سيلفا لوبيز كمحلل للمنافسين»، ويتطلع نوتنجهام لتوفير دعم فني متكامل للمدرب الجديد قبل مواجهة نادي فناربخشة التركي في الدوري الأوروبي.
وجاء التعاقد مع بيريرا في أعقاب إقالة المدرب شون دايش إثر التعادل السلبي مع وولفرهامبتون، مما جعل الفريق يقبع في المركز السابع عشر بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط. وبات بيريرا رابع مدرب يتولى المسؤولية الفنية لنوتنجهام هذا الموسم بعد كل من نونو إسبريتو سانتو وأنجي بوستيكوجلو ودايش.

نوتنجهام
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
الكرة الإنجليزية
