نوير يغيب عن بايرن ميونخ إلى أجل غير مسمى



برلين (د ب أ)

تعرض الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير، قائد نادي بايرن ميونخ، لإصابة بتمزق في الألياف العضلية بربلة الساق «السمانة» اليسرى، مما يهدد مشاركته في مباراة الكلاسيكيو المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند بعد أسبوعين.

وأعلن النادي البافاري اليوم الأحد أن نوير أصيب خلال الفوز على فيردر بريمن بثلاثة أهداف دون رد مساء أمس السبت في البوندسليجا، وسيغيب عن الملاعب لأجل غير مسمى. وعادة ما يحتاج هذا النوع من الإصابات لفترة علاج تزيد على 14 يوما.

ومن المتوقع أن يعتمد الفريق البافاري على الحارس البديل يوناس أوربيج، الذي شارك بدلا من نوير بين شوطي مباراة بريمن، خلال المواجهة أمام آينتراخت فرانكفورت يوم السبت المقبل.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق ست نقاط عن ملاحقه المباشر بوروسيا دورتموند، قبل لقائهما في 28 فبراير الحالي.