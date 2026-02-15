«شي إز إسنشال» تحصد لقب سباق النايفات ستيكس في جبل علي



عصام السيد (دبي)

لمع بريق «شي إز إسنشال»، و«ملزوم»، و«ديفيد أوف اثينس»، و«بونتوس»، و«كيلكر كوليكت» و«أوردوب»، خلال السباق التاسع للمضمار الأصفر، الذي أقيم اليوم الأحد تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وشهد مجموعة من البطولات الرئيسية الكبرى، وتألف من 6 أشواط حفلت بالإثارة والتشويق، وبلغت قيمة إجمالي الجوائز مليوني درهم.

ونالت المهرة «شي إز إسنشال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بإشراف سالم بن غدير وقيادة جوس سانتوس جائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، للخيول المهجنة الأصيلة «شروط» للمهرات بعمر ثلاث سنوات فقط، على لقب سباق النايفات ستيكس، وقيمة جائزته 120 ألف درهم، برعاية طيران الإمارات.

وخطف المهر «ملزوم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة راي داوسون، نجومية الشوط الأول لمسافة 1200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب أس أس ستيكس وقيمة جائزته 72 ألف درهم.

وفاز «أوردوب» لايكيوري أما زنجتيم، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة أندرو سلاتري بجائزة الشوط الثالث لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط، على لقب سباق النوايف ستيكس «شروط»، وقيمة جائزته 120 ألف درهم، برعاية طيران الإمارات.

وكان «بونتوس» لإيفا بنيسلانكوفا، بإشراف ميروسلاف نيسلانيك، وقيادة بيلي لوجنان، الأسرع في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق على لقب سباق جبل علي للسرعة «قوائم» (الجولة الثانية من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة)، وقيمة جائزته 500 ألف درهم.

وتعادل «مصمك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم و«ديفيد أوف أثينس» لوذنان للسباقات في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق على لقب سباق جبل علي للميل للفئة الثالثة، وقيمة جائزته 700 ألف درهم، برعاية شركة إيه آر إم القابضة.

وكان مسك الختام «كيلر كولكت» لمايكل هيلاري، ونيجار بوركي، بإشراف بوبات سيمار «ثنائية»، وقيادة تاج أوشي في الشوط السادس لمسافة 1950 متراً، للخيول المهجنة الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب جبل علي ستيكس «قوائم»، وقيمة جائزته 500 ألف درهم، برعاية ميديا وورلد.