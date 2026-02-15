145 دراجاً من 21 فريقاً عالمياً تشارك في النسخة الثامنة لطواف الإمارات

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق غداً منافسات النسخة الثامنة من طواف الإمارات 2026 (السباق العالمي الوحيد ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات في الشرق الأوسط)، بمشاركة 145 من نخبة الدراجين العالميين، يمثلون 21 فريقاً عالمياً، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية مجموعة موانئ أبوظبي، عبر 7 مراحل بإجمالي مسافة 1004.2 كيلومتر، ويستمر حتى الأحد المقبل.

ونظّم مجلس أبوظبي الرياضي مؤتمراً صحفياً، بمقر متجر كولناغو بجزيرة الحديريات، بحضور الدكتور أحمد عبد الله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد كبير من ممثلي الشركاء والرعاة والمهتمين، و5 من أبرز الدراجين العالميين المشاركين في الطواف اللذين تحدثوا عن تطلعاتهم واستعداداتهم للسباق.

وتحدث في المؤتمر كل من البلجيكي ريمكو أفينبول نجم فريق ريد بُل بورا هانزغروهي الألماني، والمكسيكي اسحاق ديل تورو نجم فريق الإمارات اكس ار جي، والإيطالي جوناثان ميلان درّاج فريق ليدل تريك الألماني، والبريطاني جوشوا تارلينج درّاج فريق اينوس جرانديريس البريطاني، والبلجيكي لينارت فان إيتفلت دراج فريق لوتو انترمارشي الصاعد.وتتوزع منافسات النسخة الثامنة من طواف الإمارات برعاية مجموعة موانئ أبوظبي على سبع مراحل متنوعة تشمل مرتفعات جبلية وطرقاً صحراوية وحضرية، مع المرور بمعالم جديدة ومواقع طبيعية خلّابة في مختلف إمارات الدولة، تمتد لمسافة 1,004.2 كم، انطلاقاً من المرحلة الأولى من مجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة وصولاً إلى قلعة ليوا لمسافة 144 كم برعاية بن حمودة للسيارات، ثم المرحلة الثانية (ضد الساعة) التي تقام في جزيرة الحديريات لمسافة 12.2 كم برعاية بريتلينج، ثم المرحلة الثالثة التي تنطلق من أم القيوين وصولاً إلى جبل مبرح في رأس الخيمة لمسافة 183 كم برعاية هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ثم مرحلة الفجيرة لمسافة 182 كم برعاية بالمز الرياضية، وتقام المرحلة الخامسة في دبي من الممزر وصولاً إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية لمسافة 166 كم برعاية مجلس دبي الرياضي، ثم تقام المرحلة ما قبل الأخيرة في منطقة العين من متحف العين وصولاً إلى قمة جبل حفيت لمسافة 168 كم برعاية برجيل القابضة، وأخيراً تُختتم منافسات النسخة الثامنة من طواف الإمارات في مدينة أبوظبي انطلاقاً من متحف زايد وصولاً إلى كاسر الأمواج لمسافة 149 كم برعاية مجموعة موانئ أبوظبي.

ويشهد طواف الإمارات 2026، مشاركة 21 فريقاً، هي: ألبسين بريميير تيك (بلجيكا)، البحرين فيكتوريوس (البحرين)، ديكاثلون سي إم إيه سي جي إم (فرنسا)، إي إف إديوكيشن إيزي بوست (الولايات المتحدة الأميركية)، غروباما إف دي جي يونايتد (فرنسا)، إينيوس جرينادييرز (المملكة المتحدة)، ليدل تريك (ألمانيا)، لوتو إنترمارشيه (بلجيكا)، مودرن أدفنتشر برو (الولايات المتحدة الأميركية)، موفيستار (إسبانيا)، إن إس إن (سويسرا)، بيناريلو كيو 36.5 برو (سويسرا)، ريد بُل بورا هانزجروهي (ألمانيا)، سودال كويك ستيب (بلجيكا)، جايكو العلا (أستراليا)، بيكنيك بوستنل (هولندا)، فيسما ليز آ بايك (هولندا)، تيودور برو (سويسرا)، الإمارات إكس آر جي (الإمارات العربية المتحدة)، أونو إكس موبيليتي (النرويج)، وفريق إكس دي إس أستانا (كازاخستان).

ويحظى طواف الإمارات بتغطية تلفزيونية ورقمية دولية واسعة، مما يضمن حضوراً عالمياً بارزاً للحدث، من خلال قناتي أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية، في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي أوروبا والولايات المتحدة، سيتم بث السباق مباشرة وحصرياً عبر منصات اتش بي او ماكس، ويوروسبورت، وديسكفري بلس، كما ستكون التغطية متاحة أيضاً في كندا عبر منصة فلو سبورتس، وفي إيطاليا، ستقوم شبكة راي ببث الحدث مباشرة عبر قنواتها، بينما ستوفر شبكة في تي ام في بلجيكا تغطية مباشرة لمراحل مختارة، وفي أميركا الجنوبية، ستتولى شبكة دايرك تي في عبر قناة دي اس سبورت توفير التغطية من خلال البث الفضائي المباشر، إلى جانب شبكة أي اس بي ان، بينما سيتم عرض الحدث في روسيا حصرياً عبر منصة أوكو، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سيصل طواف الإمارات إلى الجماهير عبر مزيج من القنوات المفتوحة والمنصات المدفوعة؛ حيث سيتم بثه في اليابان عبر جيه سبورتس من خلال التلفزيون الفضائي، وفي أستراليا عبر قناة اس بي اس المفتوحة، وفي الصين عبر منصة زيهبو تي في التي توفر بثاً مباشراً مجانياً، وتؤكد هذه الشبكة الإعلامية الواسعة والمتنوعة على المكانة الدولية المتنامية لطواف الإمارات، وتضمن حضوراً قوياً وانتشاراً واسعاً في أبرز أسواق رياضة الدراجات حول العالم.



قمصان الطواف

تقدم قمصان الصدارة في طواف الإمارات من شركة آليه، القميص الأحمر لمتصدّر الترتيب العام برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، والقميص الأخضر لمتصدّر ترتيب النقاط برعاية مبادلة، والقميص الأبيض لأفضل دراج شاب (تحت 25 سنة) برعاية برجيل القابضة، والقميص الأسود لمتصدّر ترتيب مراحل السرعات المتوسطة برعاية الدار.



أبطال طواف الإمارات

انطلق طواف الإمارات عام 2019، وشهد منذ نسخته الأولى تتويج نخبة من أبرز نجوم العالم، ففاز السلوفيني بريموز روجليتش بالنسخة الأولى، تلاه البريطاني آدم ييتس في 2020، ثم السلوفيني تادي بوجاتشار الذي سيطر على السباق وفاز به ثلاث مرات في أعوام 2021 و2022 و2025، فيما تُوّج البلجيكي ريمكو أفينبول بلقب 2023، والبلجيكي لينيرت فان إيتفلت بلقب 2024، ليؤكد الطواف مكانته كمنصة عالمية تستقطب أبرز الدراجين وتقدم منافسات عالية المستوى منذ انطلاقته.

فيلون

يُستخدم نظام فيلون في طواف الإمارات لتتبع بيانات الدراجين لحظياً، حيث تنقل أجهزة مثبتة على الدراجات معلومات السرعة والقوة ومعدل دوران الدواسات إلى البث المباشر والمنصات الرقمية. كما توفر فيلون لقطات من كاميرات مثبتة على الدراجات، إضافة إلى نظام تتبع متطور يعزز سلامة الدراجين عبر مراقبة مواقعهم وإصدار تنبيهات فورية في حال حدوث أي طارئ أثناء السباق.