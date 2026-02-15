ليدز يكسب برمنجهام في كأس الاتحاد الإنجليزي بـ«الترجيحية»



برمنجهام (رويترز)

فاز ليدز يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 على ​مضيفه برمنجهام سيتي، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، ليتأهل إلى الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي ⁠لكرة القدم اليوم الأحد، بعد نهاية الوقت الأصلي ​والإضافي بالتعادل 1-1 في ​ملعب ‌سانت أندروز.

وافتتح لوكاس نميشا التسجيل بعد أربع ⁠دقائق ​من بداية الشوط الثاني قبل أن يدرك باتريك روبرتس التعادل في الدقيقة 89 ليدفع المباراة إلى شوطين إضافيين قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وأنقذ ‌لوكاس بيري حارس مرمى ليدز، ركلة ‌ترجيح تومي دويل عندما كانت النتيجة 2-2، بينما سدد روبرتس فوق العارضة ​قبل أن يسجل شون لونجستاف ركلة الجزاء الحاسمة ليقود فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز للتقدم.

ولم يصنع ليدز سوى بعض الفرص للتسجيل في الشوط الأول، بينما كاد جاي ستانسفيلد لاعب برمنجهام أن ‌يسجل في الدقيقة ​11 بتسديدة رائعة انحرفت نحو المرمى، لكن بيري تصدى لها قبل أن ترتطم بالعارضة.

لكن ليدز افتتح التسجيل في الدقيقة 49 عندما ​انفرد نميشا بالمرمى، ‌بعد ما ⁠راوغ اللاعب ‌الألماني أحد المدافعين ‌وسدد من مسافة بعيدة في شباك الحارس رايان ألسوب.

وواصل برمنجهام ⁠الضغط من أجل التعادل، ونجح في ذلك ​بالدقيقة 89 عندما سدد روبرتس من خارج منطقة الجزاء، لتعم فرحة عارمة في ملعب سانت أندروز، واقترب كلا الفريقين من تحقيق الفوز في الوقت بدل الضائع، ​قبل أن يفوز ليدز بركلات الترجيح.