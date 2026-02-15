بطلة أستراليا المفتوحة تطارد لقب «تنس دبي»



دبي (الاتحاد)

رغم مرور أكثر من أسبوعين على تتويج إيلينا ريباكينا بلقب أستراليا المفتوحة في ملبورن، إلا أن وتيرة المنافسات المتلاحقة لم تمنحها فرصة للاحتفال بإنجازها، لذا تتطلع أن تشكل مشاركتها هذا الأسبوع في بطولات سوق دبي الحرة للتنس، في المدينة التي تقيم فيها منذ عام 2024، فرصة مثالية للاحتفاء باللقب.

وتخوض اللاعبة الكازاخستانية البالغة من العمر 26 عاماً منافسات بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة هذا الأسبوع بصفتها المرشحة الأوفر حظاً، في ظل توازن دقيق بين متطلبات المنافسة داخل الملعب والتزاماتها الشخصية خارجَه، مع عودتها إلى مقر إقامتها بعد أسابيع طويلة من السفر والمشاركات الخارجية.

وقالت ريباكينا، التي توقفت في دبي خلال عودتها من أستراليا إلى قطر بعد خروجها من ربع النهائي: «في الواقع، لم يكن هناك متسع من الوقت للاحتفال. فعند عودتي إلى دبي تعرضت لنزلة برد خفيفة منعتني من الاحتفال، وقضيت بضعة أيام للتعافي قبل السفر إلى الدوحة. الجدول كان مزدحماً للغاية».

وأضافت: «يمكن للاعبة أحياناً تحديد مشاركاتها وفق جدولها، لكن خوض بطولة تُقام في مقر الإقامة يظل خياراً مهماً. لقد جرت الأمور بسرعة كبيرة، وآمل أن تتاح لي لاحقاً فرصة للراحة والاحتفاء باللقب بالشكل المناسب».

ولم تُسهم قرعة السبت في تسهيل مهمة ريباكينا، إذ قد تضعها في مواجهة المصنفة السابعة إيلينا سفيتولينا في ربع النهائي، قبل احتمال لقاء المصنفة الخامسة عالمياً كوكو جوف في نصف النهائي، ضمن بطولة تضم هذا الأسبوع 16 لاعبة من بين أفضل 20 لاعبة في العالم و35 من أفضل 40 لاعبة.

ومن بين النجمات المشاركات أيضاً المصنفة السابعة عالمياً جاسمين باوليني، التي كانت واحدة من ثماني لاعبات حصلن على إعفاء من خوض الدور الأول. وكانت الإيطالية، وصيفة ويمبلدون 2024، قد توجت بلقب دبي قبل عامين، وتعود هذا العام بعقلية تركز على الاستمتاع بالمنافسة داخل الملعب كوسيلة للتطور.