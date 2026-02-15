فاييكانو يصعق أتلتيكو مدريد بثلاثية في الدوري الإسباني



مدريد (د ب أ)



فجر فريق رايو فاييكانو مفاجأة مدوية بالفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3 / صفر ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، وأفسدت هذه الخسارة الثقيلة فرحة أتلتيكو مدريد ومدربه دييجو سيميوني بالفوز العريض على برشلونة 4 - صفر في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم الخميس الماضي.

وتضاعف الهزيمة أيضاً من الضغوط على سيميوني ولاعبيه قبل الخروج لمواجهة كلوب بروج البلجيكي، الأربعاء المقبل، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب «فاييكاس»، تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله فران بيريز بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من زميله أندري راتيو في الدقيقة 40 وبعدها بخمس دقائق، أضاف أوسكار فالنتين الهدف الثاني لأصحاب الأرض بتسديدة بيسراه سكنت الزاوية اليمنى للسلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد.

وفي الشوط الثاني، أضاف نوبل ميندي الهدف الثالث لفاييكانو بضربة رأس في الدقيقة 76 بعد ركلة ركنية نفذها زميله ألفارو جارسيا. وبهذه النتيجة، يواصل أتلتيكو مدريد الترنح في مشواره ببطولة الدوري بخسارة ثانية على التوالي، ليتجمد رصيده عند 45 نقطة، ويبقى في المركز الرابع متخلفاً بفارق الأهداف عن فياريال، ثالث الترتيب، الذي لعب مباراة أقل. أما رايو فاييكانو، فقد رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس عشر، بعدما كسر سلسلة من ثلاث هزائم متتالية.