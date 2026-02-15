الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
فاييكانو يصعق أتلتيكو مدريد بثلاثية في الدوري الإسباني

15 فبراير 2026 21:49

 
مدريد (د ب أ)

