الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كبار مواطني دبي يشاركون في «ألعاب الماسترز العالمية أبوظبي 2026»

كبار مواطني دبي يشاركون في «ألعاب الماسترز العالمية أبوظبي 2026»
15 فبراير 2026 22:18


دبي(وام)
نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي مشاركة لافتة لوفد من كبار المواطنين المسجلين لديها في «ألعاب الماسترز العالمية أبوظبي 2026»، في مشاركة تُعد الأولى من نوعها ضمن أكبر فعالية رياضية مفتوحة تستضيفها منطقة الشرق الأوسط.
وحملت المشاركة رسالة مفادها بأن العطاء والإنجاز لا يرتبطان بالعمر، وجسدت فلسفة «الرياضة مدى الحياة» التي يتبناها الحدث، حيث استقبلت أبوظبي أكثر من 25 ألف رياضي من أكثر من 100 دولة تحت شعار «نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط».
وأضفت مشاركة كبار مواطني دبي بُعداً إنسانياً ومجتمعياً على هذا المحفل الدولي المقام بإشراف الجمعية الدولية لألعاب الماسترز (IMGA) وباعتراف اللجنة الأولمبية الدولية.
وقال مهند سعيد، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع، إن مشاركة الآباء والأمهات في حدث عالمي بهذا الحجم مصدر فخر، وتؤكد أن دبي تستثمر في الإنسان أولاً، مشيراً إلى أن الخطوة جزء من استراتيجية تمكين كبار المواطنين وتعزيز دورهم كأعضاء فاعلين في المجتمع، وأن حضورهم بحماس وطاقة إيجابية قدّم رسالة ملهمة للأجيال بأن مسيرة العطاء مستمرة.
وتضمن البرنامج جولة تعريفية للوفد المكون من 55 مشاركاً للاطلاع على أجواء الحدث، تلتها مباراة ودية لكرة القدم للآباء، فيما شاركت الأمهات في سباقات الجري والمشي ضمن «أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية»، تأكيدا لدعم تمكين المرأة في مختلف المراحل العمرية.
كما شارك أحد كبار المواطنين في تنظيم منافسات «رياضة التوجه بالبوصلة» بمشاركة لاعبين من دول عدة، مسهما بخبرته في دعم سير المنافسة في مشهد يعكس انتقال الخبرات بين الأجيال ويعزز مفهوم المشاركة الإنتاجية لكبار المواطنين في الفعاليات الدولية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه الهيئة لتعزيز التمكين المجتمعي وتوظيف الخبرات الوطنية في أدوار مؤثرة، بما يرسخ ثقافة التكامل بين الفئات العمرية، ويبرز التعاون المؤسسي بين دبي وأبوظبي، ويؤكد مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في رعاية وتقدير جميع فئات المجتمع.

أخبار ذات صلة
تحت رعاية ذياب بن محمد بن زايد.. ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 تختتم فعالياتها في الإمارة
حضور فاعل لأصحاب الهمم في «ماسترز أبوظبي 2026»
كبار المواطنين
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
ألعاب الماسترز
تنمية المجتمع
آخر الأخبار
عناصر من الشرطة النمساوية
الترفيه
اتهام رجل حاول مهاجمة حفل تيلور سويفت في 2024
اليوم 20:03
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
اليوم 19:51
وزير الخارجية الأميركي وفيكتور أوربان خلال المؤتمر الصحفي المشترك في بودابست (وكالات)
الأخبار العالمية
روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»
اليوم 19:48
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
اليوم 19:48
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
علوم الدار
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©