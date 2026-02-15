الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الجيش الملكي يتعادل مع الأهلي ويصعد لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي يتعادل مع الأهلي ويصعد لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا
15 فبراير 2026 22:56


القاهرة (د ب أ)
أكمل الجيش الملكي المغربي ركب المتأهلين لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، واقتنص تعادلاً سلبياً بطعم الفوز من ملعب مضيفه الأهلي المصري، اليوم الأحد، في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز يانج أفريكانز التنزاني 3 / صفر على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري.
وبذلك، حافظ الأهلي على صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الجيش الملكي، فيما تواجد يانج أفريكانز في المركز الثالث بثماني نقاط، وبقي شبيبة القبائل في ذيل الترتيب برصيد ثلاث نقاط.
ورغم الفرص العديدة التي أتيحت للأهلي على مدار شوطي المباراة، لكن لاعبي الفريق الأحمر عجزوا عن ترجمة الفرص إلى أهداف، حيث كانت نقطة التعادل كافية لنادي القرن في أفريقيا للبقاء على صدارة المجموعة، فيما منحت الفريق المغربي بطاقة الصعود للأدوار الإقصائية للبطولة، التي توج بها عام 1985.
وتم توزيع الفرق الـ16 المشاركة في مرحلة المجموعات، على 4 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لمرحلة خروج المغلوب.
ويلتقي الأهلي، البطل التاريخي للبطولة برصيد 12 لقبا، في دور الثمانية مع أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثلاث الأخرى الأخرى (مامليودي صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، نهضة بركان المغربي).
في المقابل، يلعب الجيش الملكي مع أحد متصدري المجموعات الأخرى (الملعب المالي، بيراميدز المصري، الهلال السوداني). ومن المقرر أن تجرى قرعة الأدوار الإقصائية في البطولة، بعد غد الثلاثاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر.

