آرسنال يتأهل للدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي



لندن (د ب أ)

تأهل فريق آرسنال للدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوز عريض على ضيفه ويجان أتلتيك بنتيجة 4 / صفر، اليوم الأحد.

وفاز آرسنال على منافسه الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة برباعية في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب «الإمارات» في العاصمة البريطانية لندن.

تقدم الفريق اللندني بهدفي نونو مادويكي وجابرييل مارتينلي في الدقيقتين 11 و19، واستفاد من هدف ذاتي سجله جاك هانت لاعب ويجان بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 23، واختتم جابرييل جيسوس الرباعية في الدقيقة 27.

وتجاوز آرسنال بهذا الفوز التعادل المحبط أمام برينتفورد بنتيجة 1 / 1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الخميس. وفي وقت سابق اليوم الأحد، تأهل سندرلاند بالفوز على أوكسفورد يونايتد 1 / صفر، وفولهام على ستوك سيتي بنتيجة 2 / 1، وولفرهامبتون على جريمسبي بنتيجة 1 / صفر، وليدز يونايتد على حساب برمنجهام سيتي بركلات الترجيح.