حمدان بن محمد: «ألعاب دبي» تجسد قيم الطموح والابتكار وتوفر بيئة محفزة للإنجاز

دبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اختُتمت أمس فعاليات النسخة السابعة من بطولة «ألعاب دبي» بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف التحديات. وهنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الأبطال المتوّجين بلقب البطولة، مشيداً بما أظهروه من روح التنافسية وقدرة على العمل المشترك لتحقيق الفوز، وأكّد سموه أن التطور الملحوظ في البطولة يعكس تنامي الثقة في مكانتها كحدث له ثقله على خريطة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، إذ تحولت من مبادرة مبتكرة إلى منصة عالمية تستقطب مشاركات نوعية من مختلف أنحاء العالم. وقال سموه: «نعتز بما وصلت إليه البطولة من تميز نوعي كرافد استراتيجي يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للرياضة والفعاليات الكبرى، وينسجم مع رؤيتها للمستقبل القائمة على ترسيخ ريادتها العالمية في مختلف القطاعات، ويجسّد قيم دبي في الطموح والابتكار ونهجها الدائم في توفير بيئة محفزة على تحقيق النجاح وصناعة الإنجاز».

شهد اليوم الختامي للبطولة منافساتٍ احترافية قوية ضمن تحديات الحكومة والمجتمع والمدن والصغار، حيث أظهر اللاعبون روحاً تنافسية عالية، مدفوعين بروح الفريق للوصول إلى منصة التتويج.

وانطلقت منافسات اليوم الختامي صباحاً مع تحدي الصغار في جولتين، حيث خاض الأبطال الصغار مسار تحدي الكبار للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ليعيشوا عبره تجربة رياضية احترافية تدفعهم لمواصلة تحسين مهاراتهم الرياضية. وتجاوز 392 لاعباً ضمن 56 فريقاً سبعة عوائق مظهرين مستويات أداءٍ جماعي عالية، في اختبار يجمع بين السرعة والدقة والعمل المشترك.

شهدت المنافسات مستوى متقارباً ومنافسة محتدمة بين الفرق، قبل أن ينجح فريق «أو سي آر إمباير» في حسم المركز الأول، تلاه فريق «جولدستوسو جرابلرز» في المركز الثاني، ليذهب المركز الثالث لفريق «وودتوبيا».

وعكس الأداء الذي قدّمته الفرق المشاركة نجاح البطولة في المساهمة بتأسيس جيل جديد من الأبطال القادرين على العمل بروح الفريق، بما يؤكد أن إرث ألعاب دبي يتجاوز لحظة التتويج إلى ترسيخ قيم التعاون والانضباط لدى الجيل التالي من الأبطال.





مفاجأة التحدي النهائي

مع وصول البطولة ليومها النهائي، واجهت الفرق المتأهلة تحدياً جديداً يختلف عن تلك التي تجاوزوها في المنافسات الرئيسية، حيث تطلبت العوائق مستويات أعلى من القوة والتركيز والتخطيط وتوزيع الأدوار، مؤكّدة أن الفوز في ألعاب دبي لا يكون من نصيب الفريق الأقوى بدنياً فحسب، بل الفريق الأقدر على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الملائم. وضم التحدي النهائي ستة عوائق مبتكرة، مثل سحب سيارة متوقفة، تجاوز عائق مائي وتسلق جدارٍ متحرك، وغيرها. وتوجب على الفرق تجاوز العوائق خلال 45 دقيقة، ليشكل مسار التحدي النهائي بذلك اختباراً حقيقياً لقدرة الفرق على الحفاظ على الانسجام والتركيز طوال مراحل التحدي.



تحدي الحكومة

في ختام النهائيات، تمكن فريق حكومة عجمان من حسم نتيجة تحدي الحكومة للرجال بعد تمكنهم من تجاوز العوائق الستة والظفر بلقب البطولة، فيما تلاه فريق شرطة دبي في المركز الثاني، وحلّ فريق دائرة عجمان الرقمية في المركز الثالث بعد استكمالهم أربعة عوائق. أما في تحدي الحكومة للسيدات، فقد جاء فريق وزارة التربية والتعليم في المركز الأول بعد تمكّن لاعبات الفريق من تجاوز ثلاثة عوائق في مسار التحدي، تلاه دبي الصحية ثانياً، وفريق شرطة دبي الذي حصل على المركز الثالث.



تحدي المجتمع

شهد تحدي المجتمع منافساتٍ حماسية تألقت خلالها الفرق المتأهلة بأداء منقطع النظير، ليكون الفوز في نهاية المطاف بجانب الفريق الأقدر على العمل بروح الفريق. وتمكّن فريق (F3) من حجز لقب البطولة بعد تمكّن لاعبيه من إنهاء التحدي بوقتٍ قياسي، ليحل فريق «ناس» في المركز الثاني بعد استكمالهم كافة التحديات، وليذهب المركز الثالث لفريق مربط عجمان. وسلّطت منافسات تحدي المجتمع الضوء على نمط الحياة النشط الذي نجحت دبي في ترسيخه بين مختلف فئات المجتمع، بإلهام من هوية المدينة الطموحة والجريئة والقادرة على الإنجاز بالعمل المشترك.



تحدي المدن

في ختام أضخم مشاركة عالمية في تحدي المدن بحضورٍ لافت للمدن الجديدة، تمكّن فريق تشارني دونايك من بولندا، من حجز المركز الأول في البطولة بعد استكمال مراحل التحدي بأسرع وقتٍ، ليتبعه فريق مونتريال من كندا في المركز الثاني، فيما جاء فريق موسكو في المركز الثالث.

ويؤكد نمو أعداد الفرق التي تصل إلى 239 فريقاً، وأكثر من 1600 لاعب في ألعاب دبي 2026، الاهتمام العالمي المتنامي للمشاركة في البطولة باعتبارها من أبرز التحديات الجماعية عالمياً. وتواصل دبي تقديم فعاليات رياضية شاملة تُشجّع على مشاركة مختلف الفئات من جميع أنحاء العالم، مستفيدة من الثقافة الرياضية الراسخة في هوية المدينة وخبرتها الفريدة بتنظيم واستضافة الفعاليات.