«الإمارات للدراجات» يحقق فوزاً مزدوجاً ويعزّز صدارته في موسم 2026



لشبونة (وام)

تُوِّج فريق الإمارات - إكس آر جي للدرّاجات الهوائية، بلقب سباق «فيجيرا تشامبيونز كلاسيك 2026»، بعد أن قدّم دراجُه أنطونيو مورجادو اندفاعة نهائية حاسمة، محققاً إنجازاً مميزاً للفريق في البرتغال، ومضيفاً انتصاراً جديداً إلى سلسلة النجاحات المبكرة هذا الموسم.

وأثبت مورجادو مجدداً تفوّقه في مدينة فيجيرا دا فوز، بعدما صمد أمام التحدي القوي من أليكس أرانبورو من فريق (كوفيديس) في الأمتار الأخيرة، ليصبح أول درّاج ينجح في الدفاع عن لقبه خلال النُّسخ الأربع للسباق.

وامتد سباق اليوم الواحد، الذي أقيم أمس الأول، لمسافة 177.8 كيلومتر، وأُدرج ضمن سلسلة UCI ProSeries، حيث جرى تحت رياح ساحلية صعبة.

وانطلقت مجموعة منفصلة مبكراً، ومع تبقّي نحو 6 كيلومترات تشكّلت مجموعة مختارة ضمّت مورغادو وأرانبورو وبراندون ماكنولتي، عقب هجمات قوية على المسارات المتموجة.

وفي الكيلومترات الأخيرة، تعامل مورجادو بذكاء تكتيكي، فبقي قريباً من انطلاقة أرانبورو الأولى قبل أن يطلق اندفاعته القوية ويحسم الفوز، مسجلاً انتصاره الثاني توالياً في هذا الحدث، وثاني انتصاراته في موسم 2026 بعد فوزه السابق في «تروفيو كالفيا».

ويمثّل هذا الانتصار ثاني فوز لفريق الإمارات - إكس آر جي في اليوم ذاته، بعدما أحرز مارك سولير اللقب العام في «فويلتا مورسيا»، وكانت المرحلة الثانية من السباق قد أُوقفت بسبب الرياح العاتية التي اعتُبرت غير آمنة، ما أدى إلى تحييد المنافسات.