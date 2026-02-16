الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نابولي يتعادل في الدقائق الأخيرة مع روما في «ديربي الشمس»

نابولي يتعادل في الدقائق الأخيرة مع روما في «ديربي الشمس»
16 فبراير 2026 10:35


روما (د ب أ)
تعادل نابولي مع ضيفه روما 2/2، أمس، في ديربي «الشمس»، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. ورفع نابولي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط عن روما صاحب المركز الرابع.
ويبتعد نابولي بفارق ثلاث نقاط خلف ميلان صاحب المركز الثاني، وبفارق 11 نقطة خلف المتصدر إنتر ميلان. وتقدم روما في الدقيقة السابعة عن طريق دونيل مالين، ثم أدرك نابولي التعادل في الدقيقة 40 عن طريق ليوناردو سبينازولا. وفي الدقيقة 71 سجّل مالين الهدف الثاني له ولروما من ضربة جزاء، فيما أدرك أليسون سانتوس التعادل لنابولي في الدقيقة 82.

