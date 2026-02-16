ليبرون جيمس رداً على سؤال حول مستقبله: «لا أعرف، ليس لديّ أي فكرة»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

أبقى المخضرم ليبرون جيمس، نجم لوس أنجلوس ليكرز، مرة أخرى الغموض حول مستقبله بعد انتهاء موسمه الـ 23 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الحالي، وهو في سن الـ 41 من عمره، وقال «الملك» باختصار، رداً على سؤال حول ما سيحصل مع نهاية الموسم الحالي: «أريد فقط أن أعيش اللحظة، عندما أعرف، ستعرفون. لا أعرف. ليس لديّ أي فكرة. أريد فقط أن أعيش اللحظة، هذا كل شيء».

ولم يُلمّح إلى أي شيء بخصوص اعتزاله المحتمل، أو بشأن موسم آخر مع ليكرز، أو حتى عودته الثانية إلى كليفلاند، وهي الشائعة التي انتشرت أخيراً في أوساط الدوري.

ويسعى جيمس، البالغ من العمر 41 عاماً، للفوز بلقبه الخامس في الدوري، والأول له منذ عام 2020 مع ليكرز، إلى جانب السلوفيني لوكا دونتشيتش، ويحتل ليكرز المركز الخامس في المنطقة الغربية برصيد 33 فوزاً، مقابل 21 هزيمة.

وأوضح جيمس، الذي غاب عن 18 مباراة من أصل 54 هذا الموسم: «الأهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على لياقتنا. لا أعرف عدد المباريات التي تمكّنا من خوضها بكامل تشكيلتنا هذا الموسم. نجاحنا في نهاية المطاف مرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدم تعرُّضنا للإصابات».

وقال، وهو يرتدي سترة زرقاء فاتحة وعصابة رأس سوداء، إنه يحافظ على «الحافز نفسه، والعقلية ذاتها»، بغضّ النظر عن حالة عدم اليقين التي تُحيط بمستقبل مسيرته الأسطورية.

وبعد اختياره للمشاركة في مباراة كل النجوم (أول ستار) للمرة الثانية والعشرين، وهو رقم قياسي، علّق ليبرون جيمس على قرار رابطة الدوري بتغيير نظام المباراة ليجمع فريقين أميركيين ضد «فريق العالم».

وختم متسائلاً: «أُفضّل النظام التقليدي الذي يجمع الشرق والغرب، لكنهم يُجرّبون شيئاً جديداً. سنرى. العالم أكبر بكثير من الولايات المتحدة، فهل يُعقل حقاً وجود فريق +عالمي+؟».