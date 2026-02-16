الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هاري كين أسرع من رونالدو بـ 10 أهداف

هاري كين أسرع من رونالدو بـ 10 أهداف
16 فبراير 2026 11:05

 
علي معالي (أبوظبي)
وصل هاري كين إلى إنجاز 500 هدف في مسيرته خلال 743 مباراة فقط، ليكون أسرع من كريستيانو رونالدو، مما أكد مكانته كواحد من الهدافين الكبار عالمياً، وفي المباراة الأخيرة لفريق بايرن ميونيخ بالدوري الألماني سجّل الإنجليزي هاري كين هدفين ضد فيردر بريمن والتي انتهت 3-0، أحرز كين الهدف الثاني، الذي جاء في الدقيقة 25، ليكون الهدف رقم 500 في مسيرة اللاعب.
وفقاً للإحصائيات، احتاج كين إلى 743 مباراة ليصل إلى 500 هدف، في حين وصل كريستيانو رونالدو إلى هذا الإنجاز بعد 753 مباراة، أي أقل بـ 10 مباريات من كين.
ويُعتبر ليونيل ميسي أسرع من الجميع عندما يصل إلى 500 هدف في 632 مباراة فقط.

