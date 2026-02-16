الإصابات تطارد أرسنال وأرتيتا يشعر بالقلق



لندن (د ب أ)

أكد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن كثرة الإصابات في صفوف الفريق تُهدد مساعيه في الفوز بالألقاب هذا الموسم، وتأهّل أرسنال للدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز عريض على ويجان، أحد فرق دوري الدرجة الأولى بنتيجة/4 صفر على ملعب الإمارات.

لكن ريكاردو كالافيوري، مدافع الفريق أصيب أثناء عمليات الإحماء، ولم يتمكن من المشاركة، بينما اضطر أرتيتا لاستبدال بن وايت في الشوط الثاني.

كما غاب مارتن أوديجارد، قائد الفريق عن مواجهة ويجان بسبب تعرّضه لإصابة طفيفة خلال التعادل مع برينتفورد بنتيجة 1/ 1 في بطولة الدوري الإنجليزي، يوم الخميس الماضي.

ومن المتوقع غياب المهاجم الألماني كاي هافرتز لنهاية الشهر الجاري على الأقل، بينما سيغيب ميكيل ميرينو لنهاية الموسم على الأرجح بعد إجرائه جراحة في القدم.

وقال أرتيتا: «نعم أشعر بالقلق بسبب النقص العددي في صفوف الفريق، في البداية كانت الإصابات تطارد مهاجمي الفريق، والآن تطارد المدافعين وكذلك لاعبي الوسط، نحاول التعامل مع هذا الوضع، لكننا نحتاج إلى عودة بعض اللاعبين بكامل لياقتهم، ليس فقط لزيادة العدد، بل ليكون لدينا وفرة من العناصر لمواجهة المنافسين، فكلما عاد اللاعبون أسرع من الإصابة، كان ذلك أفضل لنا».

ويستعد أرسنال متصدِّر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق أربع نقاط لمواجهة وولفرهامبتون على ملعب مولينيو يوم الأربعاء، وبعدها سيلاقي توتنهام في ديربي شمال لندن الأسبوع المقبل. وتأهل الفريق اللندني بسهولة للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي ليحافظ على فرصه في تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بالرباعية.