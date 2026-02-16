الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نيمار يعود إلى اللعب مع سانتوس في «حفل السداسية»

نيمار يعود إلى اللعب مع سانتوس في «حفل السداسية»
16 فبراير 2026 11:30


برازيليا (أ ف ب)
عاد نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار إلى الملاعب، الأحد، بمشاركته مع ناديه سانتوس، بعد أسابيع من الغياب بسبب خضوعه لعملية في الركبة اليسرى، ودخل المهاجم، البالغ 34 عاماً، من دكة البدلاء، مع انطلاق الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد فيلو كلوب، ضمن بطولة «باوليستا»، والتي انتهت بفوز سانتوس 6-0.
وفي أول ظهور له منذ ديسمبر الماضي، قدّم نيمار بعض اللّمحات من مهارته المعهودة، في مباراة كان سانتوس متقدّماً فيها 3-0 مع نهاية الشوط الأول.
وعانى نيمار موسماً صعباً مع سانتوس بسبب الإصابات المتكرّرة، منذ انضمامه إليه عقب رحيله عن الهلال السعودي العام الماضي، لكنه لعب دوراً محورياً في بقاء الفريق ضمن أندية الدرجة الأولى، كما توصّل إلى اتفاق لتجديد عقده مع سانتوس حتى نهاية 2026.
ويُعد نيمار الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفاً، متقدّماً بهدفين على بيليه، لكنه لم يخُض أي مباراة مع «السيليساو» منذ أكثر من عامين.
وكانت آخر مواجهة له بقميص المنتخب في 17 أكتوبر 2023، حين تعرّض لإصابة خطيرة في الركبة أمام الأوروجواي.
ولم يستدعِه حتى الآن المدرب الجديد لمنتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وسيخوض المنتخب البرازيلي أولى مبارياته في المونديال في 13 يونيو ضد المغرب، قبل مواجهة هايتي في 19 منه، ثم اسكتلندا في 24 من الشهر نفسه.

