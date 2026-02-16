دي ماريا يبدع ويقود روساريو لانتصار مستحق في الدوري الأرجنتيني



بوينس آيرس (د ب أ)

قاد النجم المخضرم أنخيل دي ماريا فريقه روساريو سنترال لفوز مستحقّ على ضيفه باراكاس سنترال 2/صفر، فجر اليوم الاثنين، في المرحلة الخامسة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

وتقدّم انزو كوبيتي بهدف لروساريو في الدقيقة 58، ثم أكد دي ماريا فوز أصحاب الأرض بهدف رائع في الثواني الأخيرة، حيث استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وواجه الحارس مارسيلو مينيو، وبلمسة فنية رائعة لعب الكرة من فوق الحارس، ليُشعل فرحة الجماهير في مدرجات ملعب جيجانتي دي أروييتو.

وسجّل دي ماريا هدفه الثالث في الدوري الأرجنتيني بعدما هزّ شباك بيلجرانو وراسينج في الجولتين الأوليين. وعقب المباراة، أعرب الأسطورة الأرجنتينية الذي أتمّ عامه الـ 38 عن سعادته البالغة، قائلاً: «الفوز مصدر فرح كبير لأن الجماهير كانت بحاجة إليه، وأنا سعيد جداً بالعودة للتسجيل هنا بعد تقديم تمريرتين حاسمتين، أشعر أنني بحالة جيدة وأستمتع بكل يوم في مسيرتي».

الفوز رفع رصيد روساريو إلى ثماني نقاط في المركز الرابع، وتوقّف رصيد باراكاس عند خمس نقاط في المركز الثاني عشر. وفي مباريات أخرى تعادل بوكا جونيورز سلبياً مع كلوب أتلتيكو بلاتينسي، وفاز إنستيتوتو على سنترال كوردوبا 2/صفر.