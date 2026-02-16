تعرّف على قائمة النجوم الأكثر تسجيلاً للهاتريك في تاريخ «البريميرليج»



معتز الشامي (أبوظبي)

من دقة آلان شيرر المتناهية إلى انطلاقات إيرلينج هالاند القياسية، شهد الدوري الإنجليزي الممتاز العديد من أبطال الهاتريك، ومنذ انطلاق حقبة البريميرليج في موسم 1992/ 93، تمكّن 210 لاعبين من تسجيل «هاتريك»، لكن قلّة منهم فقط استطاعوا فعل ذلك بشكل متكرر، بما يكفي لتخليد أسمائهم في سجّلات تاريخ الدوري.

أحد اللاعبين الذين يخطون خطوات كبيرة في هذا المجال، وهو كول بالمر لاعب تشيلسي، البالغ من العمر 23 عاماً، والذي سجّل ثلاثيته الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وولفرهامبتون، ولكن أين يضعه هذا الإنجاز في الترتيب العام؟.

فرغم أن الأسماء المتصدرة للقائمة قد تمتدّ عبر أجيال، إلا أنها تشترك في سمة واحدة، حسمٌ هجوميٌّ لا يرحم أمام المرمى يحوّل الفرص إلى أهداف.

ويتصدر القائمة أسطورة مانشستر سيتي، سيرجيو أجويرو، حيث سجّل الأرجنتيني 12 ثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 175 مباراة فقط مع السيتي، بما في ذلك تسجيله 4 أهداف مرتين و5 أهداف في مباراة واحدة ضد نيوكاسل عام 2015.

ويحتل المركز الثاني الهداف التاريخي، آلان شيرر، الذي سجّل 11 ثلاثية في 441 مباراة. وفي المركز الثالث، يأتي مهاجم ليفربول السابق، روبي فاولر، الذي سجل 9 ثلاثيات في 379 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن اللافت للنظر أن إيرلينج هالاند يحتل المركز الرابع، حيث لعب النرويجي 122 مباراة فقط، لكنه سجل 8 ثلاثيات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أسطورة أرسنال، تيري هنري، المركز الخامس، حيث سجّل الفرنسي 8 ثلاثيات في 258 مباراة. في الجانب الآخر من شمال لندن، يحتل هاري كين المركز السادس، برصيد 8 ثلاثيات مع توتنهام في 320 مباراة.

ويأتي مايكل أوين في المركز السابع بـ8 ثلاثيات في 326 مباراة، يليه مواطنه واين روني في المركز الثامن بـ7 ثلاثيات في 491 مباراة.

ويحتل الأوروجوياني لويس سواريز المركز التاسع بـ6 ثلاثيات في 110 مباريات فقط، بينما يكمل الهولندي رود فان نيستلروي قائمة العشرة الأوائل بـ5 ثلاثيات في 150 مباراة. أما بالمر، فيحتل الآن المركز السادس عشر بـ4 ثلاثيات، وإذا سجّل ثلاثية أخرى فسيدخل قائمة العشرة الأوائل.

أكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك في تاريخ البريميرليج



المباريات الهاتريك

1- سيرجيو أجويرو: 275 12

2- آلان شيرر: 441 11

3- روبي فاولر: 379 9

4- إيرلينج هالاند: 122 8

5- تييري هنري: 258 8

6- هاري كين: 320 8

7- مايكل أوين: 326 8

8- واين روني: 491 7

9- لويس سواريز: 110 6

10- فان نيستلروي: 150 5