«كلباء للمرأة» يُحرز لقب الناشئات للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

فاز فريق ناشئات نادي كلباء لرياضة المرأة للجودو بلقب بطولة تحت 18 سنة للجودو في ختام بطولة الشارقة المفتوحة لفئة الأشبال والناشئين (الذكور والإناث)، التي نظّمها اتحاد اللعبة بالصالة الرياضية بنادي الشارقة الرياضي، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الرياضي.

شهدت البطولة مشاركة 350 لاعباً ولاعبه من 21 جنسية، ضمن برنامج اتحاد الجودو لموسم 2025 - 2026، فيما حقق لقب الناشئين فريق نادي الشارقة الرياضي تحت 18 سنة، الذي فاز ببرونزية الأشبال والإناث تحت 15 سنة في افتتاح البطولة.

وجاء تتويج فريق كلباء لرياضة المرأة للجودو بلقب الناشئات برصيد 6 ميداليات، منها 4 ذهبيات وفضيتان، وفي المركز الثاني حلّ فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية للجودو برصيد 10 ميداليات، منها 3 ميداليات ذهبية و4 فضيات و3 برونزيات، أمّا المركز الثالث البرونزي فكان من نصيب فريق نادي الشارقة الرياضي برصيد ذهبية وبرونزية.

أما بطولة فئة الناشئين للجودو، التي اتسمت بالإثارة والندية، فقد أحرز اللقب الذهبي فريق نادي الشارقة الرياضي برصيد 10 ميداليات، منها 5 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان، وفي المركز الثاني الفضي جاء فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية للجودو برصيد ذهبيتين و5 فضيات، والثالث البرونزي فريق أكاديمية نوجيرا دبي برصيد ميدالية ذهبية واحدة.

وفي ختام البطولة قام محمد جاسم، أمين عام اتحاد الجودو، والمهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الفردية بالنادي، بتتويج الفائزين الأوائل على مستوى الفرق والأفراد، مِسكاً للبطولة العمرية الناجحة.