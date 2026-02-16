الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«كلباء للمرأة» يُحرز لقب الناشئات للجودو

«كلباء للمرأة» يُحرز لقب الناشئات للجودو
16 فبراير 2026 12:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة» يُتوجان بلقبي بطولة الشارقة للجودو
«جودو الإمارات» في الصدارة العربية ويتقدم عالمياً في 2025

فاز فريق ناشئات نادي كلباء لرياضة المرأة للجودو بلقب بطولة تحت 18 سنة للجودو في ختام بطولة الشارقة المفتوحة لفئة الأشبال والناشئين (الذكور والإناث)، التي نظّمها اتحاد اللعبة بالصالة الرياضية بنادي الشارقة الرياضي، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الرياضي.
شهدت البطولة مشاركة 350 لاعباً ولاعبه من 21 جنسية، ضمن برنامج اتحاد الجودو لموسم 2025 - 2026، فيما حقق لقب الناشئين فريق نادي الشارقة الرياضي تحت 18 سنة، الذي فاز ببرونزية الأشبال والإناث تحت 15 سنة في افتتاح البطولة.
وجاء تتويج فريق كلباء لرياضة المرأة للجودو بلقب الناشئات برصيد 6 ميداليات، منها 4 ذهبيات وفضيتان، وفي المركز الثاني حلّ فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية للجودو برصيد 10 ميداليات، منها 3 ميداليات ذهبية و4 فضيات و3 برونزيات، أمّا المركز الثالث البرونزي فكان من نصيب فريق نادي الشارقة الرياضي برصيد ذهبية وبرونزية.
أما بطولة فئة الناشئين للجودو، التي اتسمت بالإثارة والندية، فقد أحرز اللقب الذهبي فريق نادي الشارقة الرياضي برصيد 10 ميداليات، منها 5 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان، وفي المركز الثاني الفضي جاء فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية للجودو برصيد ذهبيتين و5 فضيات، والثالث البرونزي فريق أكاديمية نوجيرا دبي برصيد ميدالية ذهبية واحدة.
وفي ختام البطولة قام محمد جاسم، أمين عام اتحاد الجودو، والمهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الفردية بالنادي، بتتويج الفائزين الأوائل على مستوى الفرق والأفراد، مِسكاً للبطولة العمرية الناجحة.

الجودو
اتحاد الجودو
دوري الجودو
آخر الأخبار
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اقتصاد
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اليوم 12:02
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
الرياضة
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©