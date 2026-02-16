شباب الأهلي على «بُعد فاصلة» من ربع نهائي «سوبر غرب آسيا» للسلة



علي معالي (أبوظبي)

يخوض فريق شباب الأهلي لكرة السلة، في السابعة مساء الغد، مباراة ثالثة «فاصلة» أمام العربي القطري على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بدبي، لتحديد الفريق المتأهل للدور ربع النهائي في دوري سوبر غرب آسيا.

وفي مباراة الذهاب تفوّق «الفرسان» بنتيجة 107-88، ثم خسر في الإياب بالعاصمة القطرية الدوحة بنتيجة 103-79، لتُصبح المباراة الفاصلة بحسب لوائح البطولة هي التي تُحدد الفريق المتأهل للمربع وملاقاة فريق العُلا السعودي متصدر المجموعة الثانية، يوم 10 مارس المقبل.

قام الجهاز الفني لشباب الأهلي بترتيب أوراقه بالشكل المناسب قبل لقاء الفاصلة وتجهيز أفضل العناصر لهذه الموقعة المهمة والمثيرة في نفس الوقت، معتمداً على العديد من العناصر البارزة أصحاب الخبرات والشباب في نفس الوقت، ومنهم عمر خالد صاحب التصويبات الثلاثية الشهيرة، وقيس عمر، وسعيد مبارك، وطلال سالم، والأميركي واشنطن ومواطنه برايون ألين، وحامد عبداللطيف، وأسان بوي.

وفي المقابل فإن المنافس القطري، الملقّب بفريق «الأحلام» يضم بين صفوفه مجموعة من المواهب والخبرات المميزة، وهو ما ظهر جلياً في مباراة الإياب التي جرت بالدوحة، ويعتمد بشكل كبير على المحترف البوسني إلميدين كيكانوفيتش، ومعه الأميركي دي بوست وعثمان ديانج وخالد عبدالباسط.

وهذه هي المباراة الثالثة في تاريخ الفريقين بالبطولة الآسيوية، حيث حقق كلٌّ منهما فوزاً على الآخر لتكون الثالثة فاصلة في كل شيء بين الفريقين الكبيرين، وينتظر شباب الأهلي جماهيره في صالة المباراة لتحفيز وتشجيع اللاعبين في هذه المباراة المهمة والقوية للغاية، ولتأكيد جدارة «الفرسان» في هذه البطولة.