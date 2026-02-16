الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي على «بُعد فاصلة» من ربع نهائي «سوبر غرب آسيا» للسلة

شباب الأهلي على «بُعد فاصلة» من ربع نهائي «سوبر غرب آسيا» للسلة
16 فبراير 2026 12:30

 
علي معالي (أبوظبي) 
يخوض فريق شباب الأهلي لكرة السلة، في السابعة مساء الغد، مباراة ثالثة «فاصلة» أمام العربي القطري على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بدبي، لتحديد الفريق المتأهل للدور ربع النهائي في دوري سوبر غرب آسيا.
وفي مباراة الذهاب تفوّق «الفرسان» بنتيجة 107-88، ثم خسر في الإياب بالعاصمة القطرية الدوحة بنتيجة 103-79، لتُصبح المباراة الفاصلة بحسب لوائح البطولة هي التي تُحدد الفريق المتأهل للمربع وملاقاة فريق العُلا السعودي متصدر المجموعة الثانية، يوم 10 مارس المقبل.
قام الجهاز الفني لشباب الأهلي بترتيب أوراقه بالشكل المناسب قبل لقاء الفاصلة وتجهيز أفضل العناصر لهذه الموقعة المهمة والمثيرة في نفس الوقت، معتمداً على العديد من العناصر البارزة أصحاب الخبرات والشباب في نفس الوقت، ومنهم عمر خالد صاحب التصويبات الثلاثية الشهيرة، وقيس عمر، وسعيد مبارك، وطلال سالم، والأميركي واشنطن ومواطنه برايون ألين، وحامد عبداللطيف، وأسان بوي.
وفي المقابل فإن المنافس القطري، الملقّب بفريق «الأحلام» يضم بين صفوفه مجموعة من المواهب والخبرات المميزة، وهو ما ظهر جلياً في مباراة الإياب التي جرت بالدوحة، ويعتمد بشكل كبير على المحترف البوسني إلميدين كيكانوفيتش، ومعه الأميركي دي بوست وعثمان ديانج وخالد عبدالباسط.
وهذه هي المباراة الثالثة في تاريخ الفريقين بالبطولة الآسيوية، حيث حقق كلٌّ منهما فوزاً على الآخر لتكون الثالثة فاصلة في كل شيء بين الفريقين الكبيرين، وينتظر شباب الأهلي جماهيره في صالة المباراة لتحفيز وتشجيع اللاعبين في هذه المباراة المهمة والقوية للغاية، ولتأكيد جدارة «الفرسان» في هذه البطولة.

أخبار ذات صلة
رباعية لا تُقصي «الفرسان» في «نخبة آسيا» والشارقة يخسر أمام ناساف
ليبرون جيمس رداً على سؤال حول مستقبله: «لا أعرف، ليس لديّ أي فكرة»
شباب الأهلي
كرة السلة
بطولة غرب آسيا
اتحاد السلة
آخر الأخبار
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اقتصاد
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اليوم 12:02
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
الرياضة
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©