الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
لعنة الإصابات تُلاحق الأجانب في خورفكان

لعنة الإصابات تُلاحق الأجانب في خورفكان
16 فبراير 2026 13:00

 
فيصل النقبي (خورفكان)

تتواصل معاناة فريق خورفكان مع الإصابات التي ضربت عناصره الأجنبية خلال الفترة الماضية، لتفرض واقعاً صعباً على الفريق قبل مواجهته المرتقبة أمام النصر ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين.
وكان الكوري دوجاي وون أول المصابين في صفوف الأجانب، حيث خرج من قائمة الفريق خلال الفترة الحالية، قبل أن تتوالى الإصابات تباعاً لتطال البرازيلي لورينسي والبرتغالي إلتون، إلى جانب المغربي سليم أملاح، إذ يحتاج الثلاثي إلى مزيد من الوقت لاستكمال مرحلة التعافي والعودة التدريجية للمشاركة.
وفي ظل هذه الغيابات، اتجه النادي إلى تسجيل البرازيلي فيليبي أوغوستو لتعويض النقص في القائمة، إلا أن اللاعب لم يصل بعد إلى الجاهزية الكاملة، مما يجعل مشاركته في لقاء النصر المقبل غير مؤكدة حتى الآن، في انتظار قرار الجهاز الفني والتقييم الطبي النهائي لحالته.

خورفكان
دوري المحترفين
دورينا
