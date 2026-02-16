الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لـ«تنس السيدات»

سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لـ«تنس السيدات»
16 فبراير 2026 12:08

 
برلين (د ب أ)
حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات بفارق كبير عن أقرب ملاحقاتها البولندية إيجا شفيونتيك، رغم غياب النجمة البيلاروسية عن بطولة قطر المفتوحة، ليكون الأسبوع الـ78 لها في صدارة التصنيف.
شهدت بطولة قطر المفتوحة، تحولات كبيرة في قائمة الترتيب، حيث تقترب الكازاخية يلينا ريباكينا بشدة من انتزاع المركز الثاني، إذ لا يفصلها عن البولندية شفيونتيك سوى 280 نقطة فقط بعد خروج كلتيهما من دور الثمانية في الدوحة.
وحققت النجمة الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو إنجازاً بدخولها نادي العشر الأوليات لأول مرة في مسيرتها باحتلالها المركز العاشر بعد وصولها لنهائي البطولة القطرية، متفوقة في طريقها على أسماء بارزة مثل الروسية ميرا أندريفا والكازاخية ييلينا ريباكينا واللاتفية يلينا أوستابينكو.
وكانت التشيكية كارولينا موتشوفا المستفيدة الكبرى من البطولة بحصدها اللقب الأهم في مسيرتها الاحترافية، مما قفز بها ثمانية مراكز لتستقر في المركز الحادي عشر عالمياً. وفي المقابل، تراجعت الأميركية أماندا أنيسيموفا مركزين لتصبح في المركز السادس، خلف مواطنتيها الأمريكيتين كوكو جوف وجيسيكا بيجولا اللتين تقدمتا للمركزين الرابع والخامس على الترتيب.
وجاءت الروسية الشابة ميرا أندريفا في المركز السابع ثم الإيطالية جاسمين باوليني في المركز الثامن ثم الأوكرانية يلينا سفيتولينا في المركز التاسع. وسجلت اليونانية ماريا ساكاري قفزة هائلة بـ18 مركزاً لتصل للمرتبة 34 بعد فوزها المثير على شفيونتيك، بينما عادت التشيكية كارولينا بليسكوفا بقوة لتقفز 151 مركزاً بعد تعافيها من الإصابة لتستقر في المركز 267.

