تأهل إيالا وفرنانديز وبيليك إلى الدور الثاني في بطولة سوق دبي الحرة

16 فبراير 2026 13:54


دبي (وام)
انطلقت، أمس، منافسات أسبوع السيدات في بطولات سوق دبي الحرة للتنس، ضمن بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، وسط حضور جماهيري كبير في الملعب الرئيسي باستاد سوق دبي الحرة للتنس، وتأهلت كلٌّ من الفلبينية ألكسندرا إيالا والكندية ليلى فرنانديز إلى الدور الثاني.
وتمكّنت ألكسندرا إيالا، المصنّفة 40 عالمياً، من بلوغ الدور الثاني بعد تقدُّمها على الأميركية هايلي بابتيست، المصنفة 39 عالمياً، بنتيجة 6-4 قبل انسحاب الأخيرة بسبب الإصابة.
وفي وقت سابق، حققت ليلى فرنانديز، المصنّفة 27 عالمياً، فوزاً مهمّاً على الروسية لودميلا سامسونوفا، المصنفة 17 عالمياً، بمجموعتين، مقابل مجموعة، بواقع 5-7 و7-5 و6-3، في مباراة استمرت قرابة ثلاث ساعات، وحسمتها فرنانديز بأداء قوي في المجموعة الثالثة.
كما تأهلت التشيكية سارا بيليك، المصنفة 38 عالمياً، إلى الدور الثاني بعد فوزها على التركية زينب سونمز بمجموعتين دون رد 6-2 و6-2، ومن المقرر أن تشهد مباريات الاثنين مواجهة البريطانية إيما رادوكانو والإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو في الدور الأول على الملعب رقم 2.
وتشهد النسخة الـ 26 من بطولة رابطة محترفات التنس، المقامة خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير الجاري، مشاركة 16 لاعبة من أفضل 20 لاعبة في العالم و33 من أفضل 40 لاعبة.
وتتبع منافسات السيدات إقامة بطولة الرجال من فئة 500 نقطة خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري.

