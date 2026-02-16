رابطة المحترفين والاتحاد للماء والكهرباء يوقعان عقد رعاية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن اتفاقية رعاية مع الاتحاد للماء والكهرباء لتعزيز مشاركة الشباب وتعظيم الأثر المجتمعي في خطوة تؤكد التزام الاتحاد للماء والكهرباء المستمر بدعم التنمية المجتمعية، وتمكين الشباب، وترسيخ مفاهيم الرفاه الاجتماعي، ضمن استراتيجيتها الشاملة للمسؤولية المجتمعية.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية اليوم الاثنين في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بحضور بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، ومدراء الإدارة في المؤسستين وممثلين عن وسائل الإعلام وصنّاع المحتوى.

وتؤدي رابطة المحترفين الإماراتية دوراً محورياً في تطوير كرة القدم الاحترافية في دولة الإمارات، من خلال توفير منصة وطنية تجمع الشباب والمجتمع والمواهب الرياضية من مختلف أنحاء الدولة. ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتسخير الرياضة كأداة إيجابية لتعزيز التفاعل المجتمعي ودعم التنمية المستدامة.

ومن خلال هذه الرعاية، ستدعم الاتحاد للماء والكهرباء المبادرات والمنصات التي تشجع على مشاركة الشباب وتعزز التماسك المجتمعي، إلى جانب توظيف الرياضة كوسيلة لرفع الوعي بأهمية الاستدامة، والاستخدام المسؤول للموارد، وترسيخ القيم الوطنية المشتركة.

وتؤكد هذه الشراكة على التوافق بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد للماء والكهرباء في دعم المشاركة المجتمعية، وتمكين الشباب، وتحقيق أثر اجتماعي أوسع من خلال الرياضة.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء إن هذه الشراكة تعكس أهمية توظيف المنصات الوطنية المؤثرة لتعزيز التفاعل المجتمعي، وتمكين الشباب، مؤكداً أن الرياضة تمثل أداة فاعلة في ترسيخ قيم الانتماء والتكاتف، وتعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول للموارد بما ينسجم مع أولويات الاستدامة.

وعبّر عبدالله ناصر الجنيبي عن اعتزاز الرابطة بشراكتها الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية الرائدة، مضيفاً «عندما تتحد الطاقة بالشغف يكون الناتج فيه أقوى لمستقبل أكثر إشراقاً لكرة القدم الإماراتية. حيث نسعد اليوم برعاية شركة الاتحاد للماء والكهرباء لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية وللمنتج الوطني والأندية المحترفة.. شراكة اليوم هي قوة الغد».

ومن جانبه، أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للماء والكهرباء» أن جهود الشركة لا تقتصر على توفير خدمات كهرباء ومياه موثوقة ومستدامة فحسب، بل تمتدّ لتشمل دعم المجتمع، وتمكين الشباب، والإسهام في مبادرات تحدث أثراً اجتماعياً ملموساً، مشيراً إلى أن هذه الشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية تعكس إيمان الشركة بدور الرياضة كقطاع حيوي يجمع أفراد المجتمع، ويعزّز نمط الحياة الصحية، ويرسخ ثقافة التفاعل الإيجابي.

وأضاف آل علي: «من خلال دعم إحدى أبرز المنصات الرياضية في دولة الإمارات، نسعى إلى تعزيز تواصلنا الفعال مع المجتمع، وترسيخ دورنا كشريك مسؤول في مسيرة التنمية الوطنية بمختلف قطاعاتها».

وتنسجم هذه الرعاية مع أولويات الاتحاد للماء والكهرباء في مجالي الاستدامة والتفاعل المجتمعي، بما يشمل تعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم السلوكيات الإيجابية، وتشجيع المشاركة الاجتماعية الفاعلة.