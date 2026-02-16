الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
بايرن ميونيخ ينتزع لقب كأس دبي للقارات للناشئين من ريال مدريد

بايرن ميونيخ ينتزع لقب كأس دبي للقارات للناشئين من ريال مدريد
16 فبراير 2026 14:49

 
دبي (الاتحاد)

انتزع فريق بايرن ميونيخ لقب بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة» من فريق ريال مدريد بعد فوزه عليه بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت على ملاعب كلية التقنية العليا بدبي، بدعم من مجلس دبي الرياضي، بهدف استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم، بمشاركة 32 فريقاً.
وتَوَّجَ خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، وشارك في التتويج ميشيل سلجادو مدير البطولة، نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، وباكاري سانيا سفير الرياضة في دبي، ودانييل بتروفس الرئيس التنفيذي لشركة آي إس دي مدينة دبي الرياضية، ومحمد إسلام المدير التنفيذي لشركة الحرمين للعطور الراعي الرسمي للبطولة، كما تم تكريم الحكام.
وفي منافسات الكأس الذهبية، حلّ بايرن ميونيخ الألماني في المركز الأول، وجاء ريال مدريد الإسباني ثانياً، بعدما انتهت المباراة النهائية بالتعادل السلبي 0-0، قبل أن يحسمها بايرن ميونيخ بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. وفي الكأس الفضية، تُوِّج أياكس الهولندي باللقب وحلّ تشيلسي الإنجليزي وصيفاً، بعد فوز أياكس في المباراة النهائية بنتيجة 5-2. أما الكأس البرونزية، ففاز بها الشارقة الإماراتي وجاء مركز دبي للمواهب وصيفاً، بعدما انتهت المباراة النهائية بالتعادل 1-1 وحسمها الشارقة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.
وعلى صعيد الجوائز الفردية، حصل ماكسيم كوستوف من نادي ليفسكي صوفيا البلغاري على لقب أفضل حارس مرمى، ونال إنزو جابريل من نادي فلامنغو البرازيلي لقب أفضل هدّاف، فيما فاز لوكا بنتيا من نادي بايرن ميونيخ الألماني بلقب أفضل لاعب في البطولة.
وشارك في البطولة 32 فريقاً تم توزيعها على 8 مجموعات، وضمّت المجموعات نخبة من أندية النخبة العالمية مثل ريال مدريد، وبايرن ميونيخ، وأرسنال، وتشيلسي، وميلان، وأياكس، وفلامنغو، كما شاركت أندية الإمارات شباب الأهلي، والنصر، والوصل، والوحدة، وعجمان، والشارقة، وفرسان هسبانيا، بالإضافة إلى فريق مركز دبي لمواهب كرة القدم تحت 12 سنة، الذي يضم نخبة من الموهوبين من كافة أندية دبي والأكاديميات الخاصة.
كما شملت قائمة الفرق المشاركة في البطولة: سسكا صوفيا البلغاري، دريبلز إس سي، سيلتا فيجو الإسباني، آيريس سبورتس، ليفسكي صوفيا البلغاري، إنغليزيا إف سي، مونديال إف إيه، ليفانتي أزورو الإيطالي، ريغا إف سي اللاتفي، إيليت إس إس، لومبارديرو الإيطالي، في في باروني الهولندي، رودينا موسكو الروسي، يونايتد إف سي، يونيفرسيتاتيا كرايوفا الروماني، راسينج كلوب الأرجنتيني، وألتيميت إنتجرال إف سي.
وتُعد بطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم للناشئين تحت 13 سنة نموذجاً للتعاون بين مجلس دبي الرياضي مع المؤسسات الخاصة في تطوير القطاع الرياضي من خلال تنظيم بطولات وفعاليات رياضية متنوعة تنافسية ومجتمعية.

