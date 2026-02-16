الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الأسترالية أيافا تعتزل التنس بعد تلقّيها تهديدات بالقتل

الأسترالية أيافا تعتزل التنس بعد تلقّيها تهديدات بالقتل
16 فبراير 2026 15:49

 

لندن (د ب أ)
أعلنت لاعبة التنس الأسترالية ديستاني أيافا، البالغة من العمر 25 عاماً، اعتزالها اللعبة بنهاية الموسم الحالي، واصفةً ثقافة رياضة التنس بأنها «عنصرية ومعادية للمرأة» تجاه كل من لا يتناسب مع قوالبها التقليدية.

وشبّهت أيافا رياضة التنس بـ «الصديق السام»، وذلك في منشور عبر حسابها على منصة «إنستجرام» لتبادل الصور، كشفت من خلاله عن تعرّضها لحملات كراهية وتهديدات بالقتل من قِبل المراهنين والمتنمرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) رسالة أيافا، التي وصلت سابقاً للمركز 147 عالمياً، والتي قالت فيها: «هدفي الأسمى هو أن أستيقظ كل يوم وأقول بصدق إنني أحب ما أفعله، وأشعر أنني متأخرة جداً عن الجميع وكأنني أبدأ من الصفر، لكن هذا أفضل من العيش في حياة غير متوافقة مع حقيقتي أو فقدان نفسي».

التنس
الرابطة الدولية لمحترفات التنس
بطولات التنس
استراليا
