الظفرة يحتج مجدداً على التحكيم بعد تعادل البطائح



معتصم عبدالله (أبوظبي)

علمت «الاتحاد» أن نادي الظفرة تقدّم باحتجاج رسمي جديد إلى اتحاد الكرة، بشأن القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق أمام مضيفه البطائح (1-1)، ضمن الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين.

وأدار اللقاء الحكم عادل النقبي (ساحة)، وعاونه علي النعيمي وياسر المرشدي، فيما كان سيف نبيل حكماً رابعاً، وإيجور أوليفيرا حكم فيديو، وسلطان عبدالرازق حكماً مساعداً للفيديو، إلى جانب خالد الدوخي مقيّم الحكام، ومراقب المباراة الحمادي.

وأكد الظفرة في احتجاجه أن عدداً من القرارات التحكيمية كان لها «أثر مباشر وواضح» على نتيجة اللقاء، معتبراً أنها خالفت نص وروح قانون كرة القدم، مشيراً إلى ثلاث حالات رئيسة، من بينها أنه في إحدى الهجمات من الجهة اليسرى، تعرّض لاعبه محمد الخلوي لشدّ واضح من مدافع المنافس داخل الثلث الأخير، ما أدى إلى سقوطه وحرمانه من فرصة واعدة للتسجيل، من دون أن يحتسب الحكم مخالفة أو يتخذ إجراءً انضباطياً، رغم أن القانون يجرّم مسك أو شد المنافس ويستوجب احتساب ركلة حرة مباشرة، وقد يصل إلى الإنذار عند إفساد هجمة واعدة.

وفي الحالة الثانية (الدقيقة 62)، احتسب الحكم ركلة جزاء ضد حارس مرمى الظفرة، رغم أن الإعادة التلفزيونية – بحسب الاحتجاج – أظهرت وجود ذراع ممدودة من لاعب المنافس باتجاه الحارس أثناء التنافس على الكرة داخل منطقة الحماية، ما اعتبره النادي مخالفة تستوجب احتساب خطأ لصالح الحارس، وليس ضده، مشيراً إلى أن القرار أثّر بشكل مباشر على مجريات المباراة.

وجاءت الحالة الثالثة في (الدقيقة 89) بإلغاء هدف للظفرة بداعي وجود خطأ على حارس مرمى المنافس، في لقطة وصفها النادي بأنها احتكاك طبيعي في إطار التنافس داخل منطقة الجزاء، ولا ترقى لاحتساب مخالفة، معتبراً أن القرار حرمه من هدف صحيح وثلاث نقاط مستحقة.

وشدد الظفرة في احتجاجه على أن «تكرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة بحق الفريق خلال الفترة الأخيرة يثير القلق»، مطالباً بفتح تحقيق رسمي في الحالات المذكورة، ومراجعة اللقطات عبر التسجيلات الرسمية للمباراة، وتزويد النادي برد رسمي يوضح الرأي التحكيمي في كل حالة، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتقدم فيها الظفرة باحتجاج رسمي خلال فترة قصيرة، بعدما سبق أن اعترض على القرارات التحكيمية في مباراته أمام الوحدة ضمن دور الـ16 من «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لموسم 2025-2026، والتي انتهت بفوز الوحدة 3-1 بعد التمديد، وشهدت حالات جدلية، أبرزها إلغاء ركلة جزاء للظفرة واحتساب أخرى للوحدة بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR)، إضافة إلى مباراة النصر 0-2 ضمن الجولة الثامنة للدوري.

وعلمت «الاتحاد» أن إدارة الظفرة تدرس خيار الاستعانة بأطقم تحكيم أجنبية في عدد من مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، سعياً لتعزيز مبدأ الحياد والشفافية في إدارة اللقاءات.