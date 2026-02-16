الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنفانتينو يستكمل إجراءات حصوله على الجنسية اللبنانية

إنفانتينو يستكمل إجراءات حصوله على الجنسية اللبنانية
16 فبراير 2026 17:06

 
بيروت (أ ف ب)
استكمل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو إجراءات حصوله على الجنسية اللبنانية، خلال الزيارة التي يقوم بها راهناً مع عائلته إلى بيروت، وعقد إنفانتينو الاثنين عدة لقاءات استهلها في وزارة الداخلية اللبنانية، حيث حصل على جواز السفر اللبناني، وقال لموقع الاتحاد اللبناني في مقطع مصور «أنا فخور وسعيد لوجودي في بيروت وبوزارة الداخلية للحصول أخيراً على جواز سفري اللبناني.. أحب لبنان».
ويحمل إنفانتينو (55 عاماً) الجنسيتين السويسرية والإيطالية وهو متزوج من اللبنانية لينا الأشقر الموظفة السابقة في الاتحاد اللبناني لكرة القدم، ولهما أربع بنات.
وأشار رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي هاشم حيدر، إلى أن زيارة إنفانتينو تأتي أيضاً لمواصلة المباحثات القائمة بين الاتحاد اللبناني وفيفا حول عدد من الملفات، وفي مقدمتها مشروع إنشاء ملعب جديد في لبنان بمنحة من الاتحاد الدولي.
ويُعدّ ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت الأكبر في لبنان ويتسع لنحو 50 ألف متفرج. افتتح عام 1957 وخضع للتجديد قبل استضافة الألعاب العربية عام 1997، لكنه عانى من الإهمال في السنوات الأخيرة.
وأضاف حيدر أن الجانبين اتفقا على القيام بزيارة إلى إحدى الدول العربية التي تضم نموذجاً مشابهاً لهذا المشروع، للاطلاع عليه تمهيداً لاعتماد نموذج مماثل في لبنان، لافتاً إلى أن العمل جار حالياً على تحديد الموقع المناسب، حيث تم إحراز تقدم مهم في هذا الملف.

أخبار ذات صلة
الرئيس اللبناني: لم نعُدْ قادرين على تحمّل أي نزاعات
لبنان يستضيف «الأخوّة الإنسانية أساس لمستقبل مشترك»
انفانتينو
لبنان
الاتحاد الدولي لكرة القدم
فيفا
الاتحاد اللبناني لكرة القدم
آخر الأخبار
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
الرياضة
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
اليوم 12:05
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اقتصاد
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اليوم 12:02
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©