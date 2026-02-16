إنفانتينو يستكمل إجراءات حصوله على الجنسية اللبنانية



بيروت (أ ف ب)

استكمل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو إجراءات حصوله على الجنسية اللبنانية، خلال الزيارة التي يقوم بها راهناً مع عائلته إلى بيروت، وعقد إنفانتينو الاثنين عدة لقاءات استهلها في وزارة الداخلية اللبنانية، حيث حصل على جواز السفر اللبناني، وقال لموقع الاتحاد اللبناني في مقطع مصور «أنا فخور وسعيد لوجودي في بيروت وبوزارة الداخلية للحصول أخيراً على جواز سفري اللبناني.. أحب لبنان».

ويحمل إنفانتينو (55 عاماً) الجنسيتين السويسرية والإيطالية وهو متزوج من اللبنانية لينا الأشقر الموظفة السابقة في الاتحاد اللبناني لكرة القدم، ولهما أربع بنات.

وأشار رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي هاشم حيدر، إلى أن زيارة إنفانتينو تأتي أيضاً لمواصلة المباحثات القائمة بين الاتحاد اللبناني وفيفا حول عدد من الملفات، وفي مقدمتها مشروع إنشاء ملعب جديد في لبنان بمنحة من الاتحاد الدولي.

ويُعدّ ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت الأكبر في لبنان ويتسع لنحو 50 ألف متفرج. افتتح عام 1957 وخضع للتجديد قبل استضافة الألعاب العربية عام 1997، لكنه عانى من الإهمال في السنوات الأخيرة.

وأضاف حيدر أن الجانبين اتفقا على القيام بزيارة إلى إحدى الدول العربية التي تضم نموذجاً مشابهاً لهذا المشروع، للاطلاع عليه تمهيداً لاعتماد نموذج مماثل في لبنان، لافتاً إلى أن العمل جار حالياً على تحديد الموقع المناسب، حيث تم إحراز تقدم مهم في هذا الملف.