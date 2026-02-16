7 أندية تتقاسم ألقاب دوري ناشئي الشطرنج



الشارقة (الاتحاد)

أسدل الستار على دوري الشطرنج للناشئين والناشئات 2026 لفئات تحت 10 و14 و18 سنة (المفتوحة والإناث)، مع ختام الجولة الأخيرة التي استضافها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على مدار يومين، ضمن أجندة بطولات اتحاد الشطرنج وبمشاركة واسعة من أندية الدولة، وتتواصل المنافسات نهاية الشهر المقبل بإقامة بطولة الإمارات الفردية تحت 8 و10 سنوات، إلى جانب بطولتي السيدات والرجال.

وشهد الدوري تفوقاً لافتاً لـ نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الذي حصد ذهب ثلاث فئات للناشئين، فيما تقاسمت سبعة أندية الميداليات، في مشهد يعكس اتساع قاعدة اللعبة وتنامي حدة المنافسة.

في فئة تحت 10 سنوات (المفتوحة)، تصدر الشارقة بـ10 نقاط، أمام أبوظبي (8 نقاط)، ثم العين (5 نقاط)، وعلى مستوى الإناث للفئة ذاتها، توّج نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالمركز الأول (10 نقاط)، يليه كلباء (7 نقاط)، متقدماً بفارق كسر التعادل على فتيات رأس الخيمة.

وفي تحت 14 سنة للذكور، أحرز الشارقة الصدارة (10 نقاط)، أمام أبوظبي (8 نقاط) ثم العين (5 نقاط)، بينما فاز أبوظبي بلقب تحت 14 سنة للإناث، تلاه فتيات رأس الخيمة، ثم دبي للشطرنج والثقافة ثالثاً.

وتواصل تألق الشارقة في تحت 18 سنة للذكور بحصد المركز الأول (10 نقاط)، أمام العين (7 نقاط) ثم أبوظبي. أما تحت 18 سنة للإناث، فتوّج دبي بالمركز الأول (10 نقاط)، يليه الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة (8 نقاط)، ثم أبوظبي (6 نقاط).

وأشاد ناصر عبدالله بن عامر، الأمين العام بالإنابة للاتحاد، بالمستوى التحكيمي، مؤكداً أن استراتيجية الاتحاد ترتكز على إعداد كوادر وطنية وتأهيل جيل جديد للمشاركة في أولمبياد الشطرنج 2028 التي تستضيفها الإمارات، والعمل على حصولهم على الشارة الدولية، بالتعاون مع الأندية لترشيح لاعبين سابقين للانخراط في سلك التحكيم.

وأدار البطولة طاقم من الحكام الدوليين، بمشاركة عناصر شابة، في خطوة تعكس توجه الاتحاد نحو تمكين وتأهيل كوادر تحكيمية وطنية للمستقبل.