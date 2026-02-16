الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
رباعية لا تُقصي «الفرسان» في «نخبة آسيا» والشارقة يخسر أمام ناساف

رباعية لا تُقصي «الفرسان» في «نخبة آسيا» والشارقة يخسر أمام ناساف
16 فبراير 2026 22:37

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

ضمن شباب الأهلي تأهله إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم خسارته أمام مضيفه الأهلي السعودي «حامل اللقب» 3-4، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات منطقة الغرب.
وسجل للأهلي فراس البريكان (12)، وبوجدان بلانيش لاعب شباب الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه (35)، والفرنسي إنزو ميلوت (45+3)، وصالح أبو الشامات (52 من ركلة جزاء)، فيما أحرز برينو كاسكاردو (66 و78) ومحمد جمعة المنصوري (90+5) أهداف شباب الأهلي.
ورغم الخسارة، استفاد «الفرسان» من تعثر الشارقة أمام ضيفه ناساف الأوزبكي 1-2 في المباراة التي أُقيمت بالتوقيت ذاته على استاد الشارقة، ليحسم شباب الأهلي بطاقة العبور إلى الدور الثاني برصيد 11 نقطة، ضمن أفضل ثمانية أندية في منطقة الغرب.
ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 19 نقطة من سبع مباريات، مقابل 17 نقطة للأهلي من ثماني مباريات، و14 نقطة لكل من تراكتور والوحدة، و12 للاتحاد، و11 لشباب الأهلي، و8 لكل من الدحيل والسد والشارقة، و6 للغرافة، و4 لناساف، ونقطتين للشرطة، وضمنت أندية الهلال والوحدة وتراكتور والأهلي والاتحاد وشباب الأهلي تأهلها رسمياً إلى دور الـ16.

دوري أبطال آسيا
دوري النخبة
شباب الأهلي
الفرسان
الأهلي السعودي
